V Hranicích se začaly čipovat popelnice, kvůli mapování odpadu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Nádoby na směsný komunální odpad začnou Hranice evidovat ode dneška až do konce prosince.

V Hranicích na Přerovsku se ode dneška začaly čipovat všechny popelnice ve městě. Evidence nádob na směsný komunální odpad by měla být podle zástupců města prvním krokem k výrazným změnám v odpadovém hospodářství Hranic. Čipování potrvá do konce letošního roku. Cílí především do budoucna a podepsat se může i na výši poplatků, řekl ČTK mluvčí radnice Petr Bakovský. Obyvatelé Hranic nyní platí za odpad 696 korun, loni byla tato částka zvýšena po pěti letech o 96 korun.

Změny v odpadovém hospodářství mají podle radnice především předejít razantnímu zvyšování poplatku za odpady a zároveň v následujících letech splnit legislativní podmínky, které nastavuje nový zákon o odpadech. Město si od nových kroků slibuje například celkové zmapování odpadových toků. "Čipování svozových nádob provádí společnost Ekoltes. Je mířeno hlavně do budoucna, abychom měli přehled a na základě toho přehledu mohli s čísly pracovat. Jedna z možností je třeba nezvedat poplatky těm, co například dobře třídí odpady," uvedl mluvčí radnice.

Nádoby na směsný komunální odpad začne Ekoltes Hranice evidovat ode dneška až do konce prosince. Každá domácnost musí nachystat v den svozu všechny nádoby na běžné svozové místo, kde budou označeny speciálním čipem. Ten bude obsahovat informace o druhu sváženého odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Tyto čipy poté budou při každém výsypu evidovány v evidenčním systému ECONIT. Díky němu bude mít město dokonalý přehled o odpadech. "Veškeré informace o našem odpadovém hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé statistiky, čímž zefektivníme administrativu," doplnil mluvčí města.

Radnice chce těmito kroky zároveň podpořit třídění odpadů a snižovat množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného ve městě. Reaguje tak na zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o odpadech, jehož cílem je mimo jiné zákaz skládkování již v roce 2030. Zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města je podle zástupců radnice jedinou cestou, jak zabránit až čtyřnásobku ceny současného poplatku za odpady.

