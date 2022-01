V Indii oplakali tygřici, která proslavila rezervaci Penč

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ankit Gita / Flickr Collarvalli se obyčeji vymykala v mnoha směrech. Vyznačila si v mateřském regionu vlastní území, z něj se pak vzdalovala jen málokdy a udržela si nad ním vládu do smrti. "Byla tak velká, že ostatní tygři měli strach s ní bojovat. Někdy ji zaměstnanci z jiných rezervací považovali kvůli její velikosti za samce," řekl Patil. Z jejích 29 mláďat přežilo 25, což je rekord zřejmě nejen v Indii.

V Indii zemřela šestnáctiletá tygřice, která proslavila přírodní rezervaci Penč a za svůj život porodila 29 mláďat. Díky vysílačce v obojku, který dostala v mládí, bylo možné sledovat její pohyb i život jejích potomků. Hvězdou se stala po odvysílání dokumentárního filmu stanice BBC s názvem Spy in the Jungle, který zaznamenal život čtyř jejích mláďat.

Za tygřicí, která dostala podle obojku (collar) jméno Collarvalli, do parku jezdili turisté a málokdy odjížděli zklamaní.

Tygřice se narodila roku 2004 a dostala tehdy označení T-15. Jejími rodiči byla samice zvaná velká matka a otec identifikovaný jako T-1. Jejich dcera byla v parku první z tygrů, kteří dostali vysílačku, což ji předurčilo stát se objektem několikaletého pozorování. Vyznačovala se vstřícností a jako vzorné pečovatelce o mláďata se jí říkalo také Mataram - uznávaná matka.

"Dokud se nenarodila Collarvalli, nebylo pozorování tygrů v parku Penč běžné. Ona se rychle stala nejsledovanější tygřicí na tomto území," řekl přírodovědec Prabir Patil, který s parkem spolupracuje od roku 2004. Jeho kolega Vivek Menon tygřici považuje za "tvář parku Penč". Díky její mimořádné povaze se podle něj podařilo fotografům a návštěvníkům zdokumentovat život tygřice i její rodiny.

Ochránce přírody Muhammad Rafík Šajch, který žije v blízkosti parku, řekl, že Collarvalli návštěvníky málokdy zklamala. "Byla velmi přátelská a přiblížila se beze strachu k autům s turisty," řekl Šajch, který parkem provedl stovky lidí.

V Indii žije asi 70 procent světové populace tygrů. V poslední době jich poněkud přibylo, podle vládních údajů jich tam je nyní 2976. V zemi existuje 51 tygřích rezervací, do nichž směřují ročně tisíce turistů s nadějí, že zvířata uvidí.

Collarvalli se obyčeji vymykala v mnoha směrech. Vyznačila si v mateřském regionu vlastní území, z něj se pak vzdalovala jen málokdy a udržela si nad ním vládu do smrti. "Byla tak velká, že ostatní tygři měli strach s ní bojovat. Někdy ji zaměstnanci z jiných rezervací považovali kvůli její velikosti za samce," řekl Patil.

Z jejích 29 mláďat přežilo 25, což je rekord zřejmě nejen v Indii. Z prvního vrhu tři tygřata v roce 2008 zemřela na zápal plic, ale Collarvalli k radosti odborníků v krátkých intervalech pokračovala v porodech, roku 2010 přivedla na svět nezvykle velký vrh pěti mláďat.

Tygřice většinou zůstávají s potomky dva roky, Collarvalli ale ty své vedla k samostatnosti a přenechávala jim teritorium s dostatkem kořisti. "Byla to silná máma, někdy lovila denně i dvakrát, aby tygřata nakrmila," řekl veterinář v parku Akhileš Mišra, který Collarvalli několikrát ošetřoval. Považuje se za jednoho z nejšťastnějších na světě, že mohl s takovým tvorem pracovat.

Menon oceňuje Collarvalli za to, že zajistila parku Penč pověst prosperující rezervace. Všichni, kdo s Collarvalli přišli do kontaktu, na ni mají dobré vzpomínky. Patil byl například svědkem toho, jak se třemi mláďaty honila až na strom vyhladovělého leoparda, který lovil na jejich teritoriu. Fotograf Varun Thakkar má před očima záběr, na němž ji zachytil s pěti tygřaty v roce 2011 při odpočinku u řeky Penč. Doktor Mišra říká, že když měla inteligentní Collarvalli problém nebo byla zraněná, zůstala na viditelném místě, jako by čekala, až přijde člověk a pomůže.

A udělala to i den před smrtí, když už byla tak slabá, že sotva chodila. V neděli ji zaměstnanci parku, přírodovědci i místní lidé zasypali květinami a její tělo spálili. Mišra řekl, že nechtěli truchlit, ale připomenut si její význam pro Penč. "Prožila si plný a šťastný život. Jsem zarmoucený, že zemřela, ale bude v našich srdcích," řekl.

