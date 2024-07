V Itálii odstřelili medvědici, která poranila francouzského turistu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Tridentsku na severu Itálie dnes ráno odstřelili medvědici, která v polovině července zaútočila na francouzského turistu a poranila jej. Podle kritiků postupu úřady vydaly rozhodnutí v noci, aby se vyhnuly jeho napadení ze strany ochránců zvířat a přezkumu u správního soudu, píše agentura ANSA. Už dříve úřady nechaly medvědici opatřit geolokátorem, takže pro členy lesní policie nebylo obtížné zvíře vystopovat a odstřelit.

Medvědice zaútočila na francouzského turistu 16. července. Muž byl kvůli zraněním v nemocnici zhruba týden. Novinářům řekl, že medvědice měla u sebe mládě. "Medvědice mě kousla a poškrábala," řekl turista, který se nechtěl přímo vyjádřit k možnosti odstřelu šelmy.

Po incidentu a výsledku analýz, které určily, že na turistu zaútočila dvaadvacetiletá medvědice s označením Kj1, tridentské úřady vydaly dvě rozhodnutí o odstřelu. Obě opatření však u správního soudu napadly organizace na ochranu zvířat, které tím zastavily jejich vykonatelnost.

Úřady však nechaly na medvědici nasadit geolokátor, aby mohly sledovat její pohyb a eventuálně varovat obyvatele a turisty. Podle regionálních úřadů měla medvědice nejméně sedm kontaktů s lidmi, způsobila řadu škod, a byla tak nebezpečným exemplářem.

Šéf provincie Maurizio Fugatti, který vystupuje jako tvrdý kritik ochranářského přístupu k medvědům, podle prohlášení úřadu podepsal výnos, který nařizoval odstřel a rušil rozhodnutí napadená u soudu, už v pondělí. Lesní policie pak medvědici vystopovala dnes ráno a odstřelila ji.

"(Fugatti) podepsal výnos v noci, kdy správní soud nemůže zasáhnout. Hanba, odstup," zareagovala na odstřel medvědice šéfka parlamentní skupiny na ochranu zvířat a poslankyně z malé vládní strany Noi Moderati (My umírnění) Michela Vittoria Brambillaová. Rozhodnutí kritizují i organizace na ochranu zvířat, které napadly předchozí výnosy u soudu.

Tridentské úřady vloni chtěly nechat utratit medvědici, která podle analýz zabila běžce. Byl to první člověk zabitý medvědem v Itálii za 150 let. Úřady však nakonec kvůli odporu ochranců zvířat svého nedosáhly. Šelma byla však odchycena a bude přemístěna do útulku v Německu.

reklama