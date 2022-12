V Jablonci začne po setmění další celodenní uzavírka lesů kvůli odlovu prasat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Jablonci nad Nisou začala včera po setmění další celodenní uzavírka lesů na Prosečském hřebeni a v Srnčím dole kvůli odlovu přemnožených divokých prasat. Skončí až ráno ve středu 28. prosince. Jde už o druhou takovou uzavírku. První se uskutečnila od 8. do 12. prosince a myslivcům se při ní podařilo střelit pět divočáků. Lov ale komplikovali neukáznění lidé, kteří omezení vstupu nedodržovali, strážníci se proto na dodržování opatření víc zaměří, řekl ČTK ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc.

Na zákaz vstupu upozorňují tabule, za jeho porušení nebo venčení psa bez vodítka mohou lidé dostat blokovou pokutu 2000 korun nebo ve správním řízení až 10 000 korun. "Ono to není o tom, že ti lidé porušují nějaký zákaz, ale musí si uvědomit, že k odlovům černé zvěře je používáno velice výkonné střelivo a má dráhu letu nějakých pět kilometrů. Po celé dráze letu má smrtící účinek. Lidi by si měli uvědomit, že jim tam opravdu hrozí nebezpečí ztráty života. Nikdo z nás by určitě nechtěl o vánočních svátcích řešit nějaké tragické úmrtí," doplnil Švarc.

S divokými prasaty se téměř denně potkávali obyvatelé hlavně v části Horní Proseče, kde jsou panelové domy jen pár metrů od lesa. Lidé si stěžovali na rozryté pozemky, bojí se venčit psy, děti se podle místních bojí jít ráno na autobus. "Mám ale informace i z dalších lokalit, je to Dolina, Bartlův vrch, Brandl, Žižkův Vrch, Dobrá Voda. Je to opravdu velký problém," řekl primátor Miloš Vele (ODS). Kvůli odlovu proto od 1. prosince do konce února platí ve vybraných lokalitách zákaz vstupu do lesů od 18:00 do 06:00 následujícího dne.

Omezení vstupu do lesů má zajistit zvěři klid a umožnit odlov, další celodenní uzavírka bude 13. ledna 18:00 do 16. ledna 06:00. Své lesy Jablonec neuzavírá poprvé, podobně byl loni od srpna do konce října zakázán v noci vstup do Srnčího dolu. Díky tomu se v sezoně 2021/2022 podařilo zdejším myslivcům odlovit 84 kusů černé zvěře. Kvůli odchytu přemnožených prasat pořídil jablonecký magistrát také odchytovou klec, do té se podařilo odchytit tři zvířata. Na každé ulovené prase vypsala radnice pro myslivce odměnu 2000 korun. Od začátku prosince se jich podařilo ulovit 12.

