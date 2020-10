V japonské Naře vymysleli, jak chránit jeleny sika před plasty

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | David McKelvey / David McKelvey / Flickr.com

V parku v Naře žije volně 1200 kusů jelenů sika, jež jsou chráněna zákonem. Návštěvníkům se povoluje krmit je, ale pouze granulemi bez cukru, které nejsou baleny do plastu. Ne všichni to dodržují, přinášejí i jiné jídlo a obaly z něj nechávají za sebou ležet. Jeleni je cítí a v domnění, že je to k snědku, plast pozřou.