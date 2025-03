V jezeře v Hustopečích jsou stále zvýšené hodnoty benzenu na několika místech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Olomouckého kraje

V jezeře v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, které je vzdáleno několik desítek metrů od místa havárie vlaku s benzenem, jsou stále zvýšeny hodnoty koncentrace této toxické látky, a to na více odběrných místech. V porovnání s předchozím dnem však úterní odběry už neprokázaly rapidní nárůst koncentrace, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Odborníci pokračují v instalaci takzvaných larsenových stěn až do hloubky sedmi metrů. Práce by měly být hotové pravděpodobně do dvou týdnů, doplnila Loužecká."V rámci úterních odběrů nebyl zaznamenán rapidní nárůst koncentrace benzenu jako v rámci těch pondělních. Hodnoty jsou ve vodní nádrži každopádně stále zvýšené, a to na více odběrných místech. Jak už jsem zmiňovala dříve, koncentrace mohou kolísat v závislosti na meteorologických podmínkách a dalších okolnostech. Úhyn ryb zatím nebyl zaznamenán," uvedla mluvčí ČIŽP.

Výsledky z předchozího dne na jednom z odběrných míst vodní nádrže zaznamenaly mnohonásobné překročení povoleného limitu, naměřené hodnoty jej překročily 400krát. Inspektoři v této souvislosti upozornili, že takto vysoké hodnoty už mohou bezprostředně ohrozit vodní organismy, ani tehdy však úhyn ryb nezaznamenali. Podle inspekce šlo s největší pravděpodobností o důsledek deště, který usnadnil prosakování benzenu do podzemních vod.

K zachytávání benzenu na ohrožené vodní nádrži se využívá sorpčních hadů a norných stěn. Výraznou pomoc odborníci očekávají i od larsenových stěn, neboli štětovnic, které se hloubí až do sedmi metrů v délce zhruba 210 metrů. Bariéra by měla zamezit mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem. "Jejich stavba byla zahájena v úterý, práce by měly být hotové pravděpodobně během dvou týdnů," doplnila Loužecká.

Specializovaná firma po odklizení cisteren z místa havárie také za pomoci kontrolních vrtů zjišťovala rozsah kontaminace půdy v ohnisku havárie. Výsledky zatím nejsou k dispozici. Teprve na základě těchto vzorků bude podle Loužecké zpracován projekt dalších etap sanace včetně rozsahu odtěžení kontaminované půdy.

