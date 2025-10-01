https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-jicine-se-kaci-40-lip-ve-valdstejnove-aleji.termin-kaceni-radnice-prizpusobila-chranenemu-pachniku-hnedemu
V Jičíně se kácí 40 lip ve Valdštejnově aleji. Termín kácení radnice přizpůsobila chráněnému páchníku hnědému

1.10.2025 19:31 | JIČÍN (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
V Jičíně začalo minulý týden kácení 40 stromů ve známé Valdštejnově lipové aleji. Stromy byly ve velmi špatném stavu. Vykácené stromy nahradí nové lípy. ČTK to řekla Ivana Köstingerová z odboru životního prostředí jičínské radnice. Čtyřřadou a téměř dva kilometry dlouhou lipovou alej založil v první polovině 17. století vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Je považována za nejstarší dochovanou historickou alej v Česku. Nyní čítá asi 1100 stromů.
 
Dřevorubci stromy nejprve zbavili větví a poté káceli několik metrů vysoká torza stromů. Kmen pracovníci jičínských Technických služeb nejprve z plošiny uvážou na rameno bagru, který strom po podříznutí opatrně položí na zem.

"Stromy určené ke kácení jsou suché či duté. Jejich odstranění je nutné i kvůli bezpečnosti, protože lipová alej je velmi užívaná chodci a cyklisty," uvedl mluvčí města Jan Jireš. Kácení v aleji, která je přírodní památkou, musel povolit krajský úřad. Radnice k němu předložila dendrologický a entomologický průzkum stromů.

Termín kácení musela radnice přizpůsobit chráněnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů. Díky němu je alej součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Při kácení v září by měl páchník změnám ve stromořadí nejlépe odolat a včas se jim přizpůsobit před příchodem zimy. Zářijové kácení neohrozí ani hnízdění ptáků a zimování netopýrů.

Již při pokácení prvních stromů se potvrdilo, že páchník v dutinách žije. Torza stromů s páchníkem, a zřejmě jich bude z pokácených stromů většina, skončí na ploše u parku Libosad poblíž aleje. Páchník v nich bude moci dokončit vývoj. Některá torza zůstanou přímo v lipové aleji. Na kácení dohlíží entomolog.

Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy byla po kácení a nové výsadbě obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. Za posledních asi 20 let zahradníci vyměnili přibližně polovinu stromů. Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400 000 korun.

Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje centrum Jičína s letohrádkem Valdštejnská lodžie a s Libosadem. Orientováno je tak, že v den letního slunovratu na jednom jeho konci slunce vychází a na druhém zapadá.

