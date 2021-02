V jižní části botanické zahrady v Troji bude nový sál i zázemí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha Zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit pouze ve dnech otevřených dveří. Celoročně přístupná je od srpna 1992.

V jižní části areálu botanické zahrady v pražské Troji vzniknou dvě nové budovy, multifunkční objekt se sálem a také zázemí s toaletami a možností prodeje například výpěstků. Náklady na stavbu budou maximálně 95 milionů korun a dokončené mají být do konce příštího roku. Zahrada nyní hledá stavebníka. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek a na serveru tenderarena.cz . Botanická zahrada je příspěvkovou organizací hlavního města.

"Multifunkční objekt umožňuje pořádat krátkodobé či dlouhodobé výstavy, kulturní a společenské akce, přednášky a též příležitostné komerčněji zaměřené akce," píše se v dokumentu. Sál bude možné rozdělit pohyblivou příčkou na dva menší sály. Nebude chybět technické a sociální zázemí.

Druhý objekt, který bude s první budovou spojen pergolou, zahrnuje malou prodejnu s prodejem vstupenek, suvenýrů, vína a výpěstků botanické zahrady. Budou zde rovněž toalety a občerstvení pro návštěvníky. Zázemí zahradníků a údržbářů bude zahrnovat šatny, umyvárny, toalety či kancelář.

Zájemci o zakázku se mohou hlásit do letošního 8. března. S vybranou firmou by pak měla být podle dokumentů uzavřena smlouva platná od 1. května 2021 do 31. prosince 2022. Přesná cena výstavby vzejde z výsledku výběrového řízení.

Zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla navštívit pouze ve dnech otevřených dveří. Celoročně přístupná je od srpna 1992, jde o příspěvkovou organizaci hlavního města. V 90. letech do správy získala vinici sv. Kláry. Před více než 15 lety byl otevřen tropický skleník Fata Morgana.

