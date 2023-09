V jižních Čechách klesla druhý rok po sobě těžba dřeva, těžil se hlavně smrk

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Ilustrační foto

V jižních Čechách loni lesníci vytěžili tři miliony metrů krychlových dřeva, hlavně jehličnanů. Meziročně je to o 17 procent méně, objem klesl druhý rok po sobě. Přesto to byla druhá největší těžba mezi všemi kraji. Víc dřeva, 5,3 milionu metrů krychlových, se vytěžilo na Vysočině, což tvořilo pětinu celorepublikové těžby. Kvůli poškození hmyzem včetně kůrovce vytěžili lesníci loni na jihu Čech meziročně o polovinu dřeva méně. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Převážně se těžily jehličnaté dřeviny. Těžba v důsledku poškození hmyzem se meziročně snížila téměř o polovinu," uvedla Ivana Vacková z krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Těžily se hlavně smrky. Listnaté stromy se na těžbě loni podílely pěti procenty, nejvíc se těžil buk. Podíl neplánované, takzvané nahodilé těžby byl loni v kraji 63,7 procenta. Její nejčastější příčinou byly následky vichrů či bouří. Taková těžba na jihu Čech naposledy převládala v roce 2015, uvedli statistici.

Lesy na jihu Čech zabírají největší část (14,2 procenta) z výměry českých lesů. Loni byly lesní pozemky v kraji na víc než 381.000 hektarech. Lesníci loni v kraji zalesnili o 16,2 procenta ploch méně než v roce 2021, kdy to bylo téměř 5000 hektarů. "Plocha zalesnění a obnovy lesa byla v roce 2022 i přes meziroční pokles poměrně vysoká, v jižních Čechách se zalesnilo a uměle obnovilo 4139 hektarů lesa. Pokračovalo tak úsilí z předchozích tří let o zalesňování rozsáhlých holin, které převážně vznikaly po odtěžení dřeva na místech zasažených kalamitami," uvedla Vacková.

V jižních Čechách se loni nejčastěji vysazovaly jehličnaté stromy, hlavně smrk a borovice. Jehličnany se na zalesnění podílely téměř ze dvou třetin. Přirozeně se les v kraji obnovil na 1041 hektarech.

V České republice loni těžba dřeva podruhé v řadě klesla. Dosáhla 25,1 milionu metrů krychlových, což bylo o 5,1 milionu méně než o rok dřív. Většina vytěženého dřeva, konkrétně 79 procent, opět pocházela z nahodilé, tedy neplánované těžby, nicméně její podíl na veškeré těžbě dřeva se postupně zmenšuje. Vyplývá to z údajů ČSÚ. V Česku zabírají lesy 2,68 milionu hektarů.

