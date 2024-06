V kanadském městě našli vandala ničícího interiéry aut - je jím medvěd

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jon Hurd / Flickr Medvědi baribalové nejsou obvykle vůči lidem agresivní; k většině setkání dochází v blízkosti toho, co medvědi identifikují jako zdroj potravy.

Obyvatelé kanadského městečka Larder Lake se dlouho snažili najít vandala, který se uprostřed noci vkrádá do aut a pokaždé jejich interiér nechá v dezolátním stavu. Poté, co se v jednom z vozů pachatel omylem zamkl a usnul, už vědí, že jde o medvěda baribala, kterému zachutnala paměťová pěna, napsal zpravodajský server The Guardian.Vetřelce ve svém voze objevila Kayla Sewardová, která uprostřed noci uslyšela divné zvuky a šla se podívat, co se děje. Venku našla podřimujícího medvěda zamčeného uvnitř auta . "On spí, zlato, podívej se na něj," řekla svému manželovi, který pak otevřel dvířka, aby se medvěd mohl dostat ven.

Chlupáč se do nezamčeného auta zřejmě dostal tak, že tlamou zvedl kličku dveří. Sewardová je navíc přesvědčená, že se stejný medvěd do jejího auta vloupal už v loňském roce, kdy rozbil zadní okno.

"Pak ho zaměstnanci ministerstva přírodních zdrojů a lesnictví odvezli 200 kilometrů daleko," řekla listu The Guardian. "Zdá se, že přišel zase zpátky, aby se pomstil." Než se vyřádil na jejím voze, vloupal se do tří dalších aut v okolí. "Zřejmě ho přitahuje molitan v sedačkách," dodala.

Kanadské národní parky odhadují, že v Kanadě žije více než 380 000 medvědů baribalů z celkové severoamerické populace čítající asi 600 000 kusů.

Medvědi baribalové nejsou obvykle vůči lidem agresivní; k většině setkání dochází v blízkosti toho, co medvědi identifikují jako zdroj potravy. V loňském roce vyměřil soud pokutu muži, který zastřelil medvěda baribala v Národním parku Jasper. Soudce neuznal mužovu obhajobu, že se medvěda bál.

Sewardovou ovšem přijde medvědí návštěva dost draho - chlupáč vytrhal výplň ze sedaček i dveřní panely, a poté, co se omylem zamkl uvnitř, se ve voze vykálel.

"To není nic, co by nespravil kousek lepicí pásky," žertovala Sewardová nad zničeným interiérem své hondy. Smích ji ale přešel, když ji pojišťovna informovala, že na medvědy se její pojistka nevztahuje - a všechny škody tak bude muset opravit na vlastní náklady.

