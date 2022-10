V kanceláři Petra Hladíka zasahovali policisté, setkání se Zemanem bylo zrušeno

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kancelář KDU-ČSL Brno-město

Převzetí ministerstva životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) přinejmenším odložil úterní zásah policie v jeho kanceláři na brněnském magistrátu. Končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) však kvůli termínu operace pokládá téměř za vyloučené, že by se mohla i za týden účastnit zasedání vlády. Hubáčková oznámila rezignaci ze zdravotních důvodů začátkem měsíce. Vicepremiér a předseda lidovců Marian Jurečka nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii a není předpoklad, že bude obviněn. Situaci kolem nominace stranického místopředsedy Petra Hladíka do funkce ministra životního prostředí chce vyřešit rychle, odkázal při tom na čtvrteční jednání lidoveckého celostátního výboru.Policie při razii kvůli údajné korupci během přidělování bytů v Brně požádala dosavadního náměstka brněnské primátorky Hladíka o přístup do jeho kanceláře a o podání vysvětlení. Mezi obviněnými není. Policie zasahovala na brněnském magistrátu v Hladíkově kanceláři, na radnicích Brno-sever a Černovice, v černovické pískovně i u jednatele pískovny Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). Hladík uvedl, že policii poskytne součinnost.

"Dnes má čas na seznámení s tím, co mu předala policie, jak s nimi dál bude komunikovat. Přijde zítra (ve čtvrtek) na celostátní výbor, aby situaci popsal ve větší míře detailu, abychom byli schopni vyhodnotit, zda je nadále kandidátem, nebo případně uděláme nějakou změnu," uvedl Jurečka.

Šéf lidovců zdůraznil, že spolupráce s policií z pozice svědka není ničím, co by politika diskvalifikovalo. "Pokud jde někdo podat vysvětlení, případně je součinný s policií, ale není obviněn a případně není ani předpoklad, že by obviněn byl, a bude vystupovat jen v rovině svědka, pro mě to není ten moment, aby ten člověk odcházel z politiky, nebo byl vyoutován z pozice kandidáta na ministra životního prostředí," konstatoval Jurečka.

Než se vyjasní okolnosti razie v Brně, neměl by se Petr Hladík stát ministrem životního prostředí, řekl včera předseda opozičního SPD Tomio Okamura. "Myslím, že je to úplný skandál, protože vládní strana KDU-ČSL navrhuje na ministra člověka, který je podle všeho zapleten do korupční kauzy s brněnskými byty," řekl Okamura. "Podle našeho názoru do doby, než se věc vyjasní, takový člověk prostě nemůže být ministrem životního prostředí," dodal.

Schillerová uvedla, že má důvěru v orgány činné v trestními řízení. "Vykonávají nějaké úkony. Myslím, že budeme určitě výhledově chytřejší," řekla. Je podle ní zodpovědností především premiéra Fialy, aby zvážil další postup. "Samozřejmě pak je to v rukou pana prezidenta, jemuž návrh pravděpodobně bude doručen, nebo už byl. Tito dva to mají v rukou. Uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál. Určitě to je velmi nepříjemné," dodala.

Na čtvrtek bylo v plánu Hladíkovo setkání s prezidentem Milošem Zemanem, které obvykle předchází jmenování nového ministra, lidovci ho ale kvůli policejnímu zásahu v Brně zrušili. Hladíkovu nominaci zatím KDU-ČSL ponechává, celostátní výbor strany o ní bude jednat ve čtvrtek.

Veřejnost i premiéra Petra Fialu (ODS) bude o rozhodnutí KDU-ČSL informovat ve čtvrtek večer po zasedání celostátního výboru. Ministr životního prostředí má v pondělí vést unijní zasedání ministrů, kteří mají v jednotlivých zemích tuto oblast na starost. "O všech těchto věcech bude jasno ve čtvrtek večer po jednání celostátního výboru," řekl Jurečka na dotaz ČTK, zda je ve hře i varianta, že by mohl být vedením ministerstva dočasně pověřen.

Aktuálně je nutné řešit především to, kdo za Českou republiku povede pondělní unijní jednání ministrů životního prostředí. Hubáčková nepovažuje z hlediska českých zájmů za vhodné, aby země předala předsednickou funkci pro toto jednání někomu ze zahraničí. "To nebudu navrhovat. Musíme to teď vyřešit, situace se rapidně změnila. Dalo se předpokládat, že pojede již nový ministr. Teď se to předpokládat nedá," uvedla.

Hubáčková již před dvěma týdny předpokládala, že se jednání ve Strakově akademii účastní naposledy a o týden později předá funkci Hladíkovi. Výměnu v čele ministerstva ale pak odložily "technické důvody", kterými Hrad odůvodnil zrušení původní Zemanovy schůzky s Hladíkem. Hubáčková dnes vyloučila, že by se mohla jednání vlády účastnit dál. "Mám stanovený termín operace, skoro bych garantovala, že je to moje poslední vláda. Příští týden by tu možnost teoreticky ještě byla, ale skoro to vylučuji ze zdravotních důvodů," řekla.

Hladík je podle ní z hlediska odbornosti člověkem, který by mohl ministerstvo vést. "Ale závisí to na tom, jak se situace ještě zítra (ve čtvrtek) vyvine po jeho objasnění a vysvětlení, co se vlastně děje přímo v té jeho gesci na magistrátu," uvedla Hubáčková. Předseda lidovců Marian Jurečka si zatím nevyžádal konzultaci Hubáčkové ohledně jiných možných adeptů do funkce ministra životního prostředí.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v souvislosti s razií týkající se privatizace městských domů, aktivit městské firmy a možných dotačních podvodů zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob.

