V Karlovarském kraji ubývá vody v přehradách, místy se projevuje sucho
Vodohospodáři budou podle mluvčí nadále manipulovat s odtoky tak, aby zmírnili dopady hydrologického sucha. Naplněnost zásobních prostor přehrad v Karlovarském kraji se v červenci pohybovala mezi 82 do 93 procenty. Nejlépe na tom byla Jesenice, která měla v zásobním prostoru 93 procent vody, na Skalce to bylo 91 procent. Naopak hůře na tom byly Stanovice s 85 procenty vody v zásobním prostoru a Horka s 82 procenty.
Důvod poklesu zásobních objemů přehrad je zřejmý z přehledu měření. Například do největší přehrady v kraji, do Jesenice, přitéká aktuálně zhruba 0,5 krychlového metru vody, zatímco odtok je 0,68 krychlového metru. Výraznější rozdíly jsou například na přehradě Březová, kam přitéká jen 0,05 krychlového metru vody, zatímco přehrada vypouští 0,24 krychlového metru. Stejně tak velmi malý přítok je na Horce na Sokolovsku, kam přitéká 0,08 a odtéká 0,38 krychlového metru vody.
Podle serveru Intersucho.cz je v Karlovarském kraji už nyní počínající sucho a v některým místech i výrazné sucho. Nejhorší situace je v povodí řeky Střela na Žluticku. Počínající nebo mírné sucho je také podél Ohře za Ostrovem na hranici s Ústeckým krajem. Počínající sucho je i v jižní části Mariánskolázeňska.
reklama