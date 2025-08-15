https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-karlovarskem-kraji-ubyva-vody-v-prehradach-misty-se-projevuje-sucho
V Karlovarském kraji ubývá vody v přehradách, místy se projevuje sucho

15.8.2025 17:29 | KARLOVY VARY (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Hladiny v přehradách v Karlovarském kraji klesají, místy se projevuje sucho. Nezabránil tomu ani poměrně deštivý červenec. Přehrady ale mají stále dost vody na zajištění dostatečného odtoku. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Povodí Ohře Dana Zikešová.
 
"Červenec byl srážkově mírně nadprůměrný, avšak hydrologická situace silně podprůměrná. Na horním úseku Ohře dosahoval průtok těsně nad 50 procent průměrného měsíčního průtoku pro měsíc červenec, na dolní Ohři zhruba 60 procent. Vodní nádrže plnily své hlavní účely, zajišťovaly odběry vody pro pitné vody a zajišťovaly nepodkročení minimálních zůstatkových průtoků pod jejich hrázemi," uvedla mluvčí Zikešová. Nádrže se proto podle ní vyprazďňují. "Situaci stále sledujeme a vyhodnocujeme," dodala.

Vodohospodáři budou podle mluvčí nadále manipulovat s odtoky tak, aby zmírnili dopady hydrologického sucha. Naplněnost zásobních prostor přehrad v Karlovarském kraji se v červenci pohybovala mezi 82 do 93 procenty. Nejlépe na tom byla Jesenice, která měla v zásobním prostoru 93 procent vody, na Skalce to bylo 91 procent. Naopak hůře na tom byly Stanovice s 85 procenty vody v zásobním prostoru a Horka s 82 procenty.

Důvod poklesu zásobních objemů přehrad je zřejmý z přehledu měření. Například do největší přehrady v kraji, do Jesenice, přitéká aktuálně zhruba 0,5 krychlového metru vody, zatímco odtok je 0,68 krychlového metru. Výraznější rozdíly jsou například na přehradě Březová, kam přitéká jen 0,05 krychlového metru vody, zatímco přehrada vypouští 0,24 krychlového metru. Stejně tak velmi malý přítok je na Horce na Sokolovsku, kam přitéká 0,08 a odtéká 0,38 krychlového metru vody.

Podle serveru Intersucho.cz je v Karlovarském kraji už nyní počínající sucho a v některým místech i výrazné sucho. Nejhorší situace je v povodí řeky Střela na Žluticku. Počínající nebo mírné sucho je také podél Ohře za Ostrovem na hranici s Ústeckým krajem. Počínající sucho je i v jižní části Mariánskolázeňska.

ss

smějící se bestie

15.8.2025 19:14
Jo,
to je tak, když jsou přehradu fuj, no !
