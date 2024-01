V Karlově Studánce je plánována stavba Domu přírody Jeseníků, přiblíží krásy hor

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Praděd v Jeseníkách v zimě.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krásy a zajímavosti jesenických hor přiblíží návštěvníkům Dům přírody Jeseníků, jehož stavba je plánována v Karlově Studánce na Bruntálsku. Projekt si vyžádá investici zhruba 125 milionů korun. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) by stavba Domu přírody Jeseníků měla být dokončena v roce 2028. Záměr vybudovat moderní návštěvnické středisko v Karlově Studánce podepsali minulý týden hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO), ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) František Pelc.

Investorem Domu přírody Jeseníků bude AOPK, provozovatelem státní podnik Horské lázně Karlova Studánka. Financování projektu mají zajistit peníze ze státního rozpočtu a takzvaných švýcarských fondů. Dům přírody vznikne na státním pozemku, místo bylo vybráno po dohodě s obcí, lázněmi i nestáními neziskovými organizacemi. Chystaný dům přírody nabídne interaktivní expozici i ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce či tvůrčí dílny. Program bude zaměřen na návštěvníky hor a školy.

"Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Rádi bychom, aby si odnášeli, co dělat pro to, aby taková zůstala i v budoucnu," řekl Pelc. Volba na Karlovu Studánku podle něj padla kvůli tomu, že je vstupním místem do CHKO Jeseníky a agentura v obci vlastní vhodné pozemky.

Region v okolí Pradědu podle Hladíka ročně navštíví téměř půl milionu lidí a podobné zařízení zaměřené na informování o přírodních krásách Jeseníků a osvětu v problematice ochrany přírody zde chybí. "Jeseníky jsou jedinečné pohoří a to, že doposud nemají místo, kde by se návštěvníci mohli seznámit s jeho krásami, považuji za velký dluh vůči turistům i místním lidem," uvedl Hladík. Zařízení podle něj bude sloužit jako informační bod a jako místo setkávání návštěvníků hor či školáků.

Karlova Studánka je podle Krkošky průsečíkem oblíbených turistických tras. "Je to ideální místo pro vybudování Domu přírody Jeseníků. Jeho hlavním posláním bude seznamování s bohatstvím místní krajiny a přírody a taky osvěta, jak se máme při výletech chovat, aby zde byl turismus udržitelný, aby krajina netrpěla a byla zde ve své kráse dál i pro příští generace," podotkl.

Moravskoslezský kraj se podle hejtmana bude podílet na přípravě projektu, nabídne pomocnou ruku při marketingu a propagaci a v rámci možností bude také přispívat na jeho provoz. Krkoška připomněl, že v Karlově Studánce bude nutné investovat i do odstavného parkoviště a nového navigačního systému.

Ve 24 chráněných krajinných oblastech je nyní deset domů přírody. Například v Olomouckém kraji funguje Dům přírody Litovelského Pomoraví.

reklama