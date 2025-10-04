V Krakově na Rakovnicku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren
4.10.2025 20:08 (ČTK)
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s výstavbou větrných turbín v katastrálním území obce. Starostka Staňková už dříve uvedla, že vzniknout by mohly maximálně tři větrné elektrárny a pro obyvatele včetně majitrele rekreačních objektů by to znamenalo mimo jiné levnější elektřinu. Záměr obec už dříve představila na veřejném projednání.
Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
