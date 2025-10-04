https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-krakove-na-rakovnicku-v-referendu-souhlasili-s-vystavbou-vetrnych-elektraren
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Krakově na Rakovnicku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren

4.10.2025 20:08 (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
Lidé v Krakově na Rakovnicku v referendu souhlasili s výstavbou větrných elektráren na území obce. Zúčastnilo se 80,37 procenta voličů, pro výstavbu bylo 51 lidí, proti bylo 34 lidí. Výsledky referenda jsou platné a závazné, řekla ČTK starostka obce Pavla Staňková (nez.).
 
"Nyní můžeme s firmou, která chce větrné elektrárny stavět a se kterou máme zatím uzavřené pouze memorandum, podepsat smlouvu o spolupráci, aby mohla začít dělat přípravné práce," řekla Staňková. Záměr tak čeká například posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí a další povolovací procesy.

Lidé v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s výstavbou větrných turbín v katastrálním území obce. Starostka Staňková už dříve uvedla, že vzniknout by mohly maximálně tři větrné elektrárny a pro obyvatele včetně majitrele rekreačních objektů by to znamenalo mimo jiné levnější elektřinu. Záměr obec už dříve představila na veřejném projednání.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
