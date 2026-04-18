V Krkonoších hnízdí sokoli, správa KRNAP o to více vyzývá k dodržování pravidel

18.4.2026 02:31 | VRCHLABÍ (ČTK)
Foto | Thomas Helbig / Flickr
V Krkonoších začali hnízdit chránění sokoli stěhovaví. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) proto vyzývají návštěvníky hor, aby zvláště v těchto dnech respektovali zákaz používání dronů mimo zastavená území a v nejpřísněji chráněných zónách nechodili mimo značené cesty a trasy. Neukázněným návštěvníkům hrozí na místě pokuta až 10 000 korun a ve správním řízení sankce až 100 000 korun, informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
 
Na české straně Krkonoš hnízdí až osm párů tohoto kriticky ohroženého druhu dravce, další dva až tři páry hnízdí na polské straně hor. Monitoring sokolů na území Krkonoš začal v roce 1992, kdy tam jeden pár sokolů po třech desetiletích znovu prokazatelně zahnízdil.

Sokoli přilétají ze zimovišť do Krkonoš v lednu a připravují se na hnízdění na skalách v ledovcových karech. Zpravidla od února začínají hnízdit. "Patří k druhům velmi citlivým na rušení a při hnízdění to platí obzvlášť. Při opakovaném rušení mohou rodiče hnízdo zcela opustit, či může dojít k zachlazení jejich snůšky, či čerstvě vylíhlých mláďat. O to důležitější je dodržovat základní pravidla chování v národním parku," sdělil Drahný.

Výzva k dodržování pravidel pohybu po národním parku cílí zejména na lyžaře, kteří se pohybují ve volném terénu, nebo na vyznavače snowkitingu, tedy sportu, při kterém se jezdec na snowboardu nebo lyžích nechá táhnout řiditelným drakem po zasněžené pláni.

"Podobně jako neukáznění sportovci může sokoly vyrušovat, či dokonce ohrozit i provoz bezpilotních leteckých prostředků - dronů. I to je důvod, proč je v národním parku, mimo zastavěná a zastavitelná území obcí, používání dronů zákonem zakázáno. Případné výjimky letu dronem vydává Správa KRNAP pro vybrané vědecké účely a to vždy s termínovým a časovým omezením provozu," uvedl Drahný.

Rozkvetlé louky nad Bolkovem Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Krkonošští hospodáři mohou opět žádat o příspěvek na péči o horské louky Horní Malá Úpa Foto: Václav Zavřel Wikimeda Commons O post ředitele Správy Krkonošského národního parku se uchází 13 lidí Medvěd hnědý Foto: davic Flickr V Krkonoších otevřela Medvědí stezka, nabízí pohled do medvědího výběhu

MZ

Miloš Zahradník

18.4.2026 08:26
Umi sokoli cist? Ze by jim nekdo mohl vysvetlit, ze prihodna mista na hnizdeni najdou lepsi treba i v zakoutich prazskych kostelu apod. a neni treba vyhanet navstevniky Prazskeho hradu ci Karlova mostu s odkazem na to, ze v utrobach zdiva pod mostem se - povazte - uhnizdil nejaky vzacny druh ptactva. Je to docela nedavno, kdy se ochranari mohli potento z nove objevivsich se vyder, bobru atd. v "nejcennejsich a nejprisneji chranenych
castech nasi prirody" a dnes uz behaji vydry po ulicich mest v podhuri a bobri nici cenne stromy v luznich porostech tesne vedle silnic 1. tridy
Pražská EVVOluce

