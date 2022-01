V Krkonoších obnovují Muttichovy němé značky navádějící turisty k horským boudám

Svatá Prostoto 4.1.2022 16:21

To když jsem zjistil, tak jsem neměl ale vůbec radost.

Bo jako špunt jsem jich drtivou většinu znal a teď to teda bylo velmi slabé:-/. Njn, věkem se nic nelepší.



Ale jinak je to fajn nápad a milá vzpomínka ... teda, spíš připomínka:-))).

