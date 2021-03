Při úklidu okolí Lednice našli dobrovolníci části bagru i koberec

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Patrik Sláma / ČSOP Uvedla, že se dobře uklízí, když ještě nic není zarostlé, odpadky po lidech jsou lépe vidět. Ilustrační foto

Dobrovolníci, kteří při akci Ukliďme Česko dnes odklízeli odpadky v Lednici na Břeclavsku, našli například i části bagru či koberec. V Lednici se do akce zapojilo několik rodin, jedna za hodinu nasbírá třeba i čtyři pytle odpadků. ČTK to řekla předsedkyně lednického okrašlovacího spolku Klára Rothscheinová. Dobrovolníci dnes po celém Česku uklízí po zimě města, vesnice a přírodu. Kvůli současným opatřením proti šíření koronaviru to tentokrát nebudou hromadné akce, ale jen individuální nebo rodinné. Lidé se navíc mohou pohybovat jen v okrese svého bydliště, na který je nyní omezen pohyb obyvatel.

Akce je letos organizovaná kvůli vládním opatřením nehromadně, rodiny si vytyčují každá svoji trasu, kterou při procházce uklidí. V Lednici takto úklid trvá už týden a pokračovat ještě bude. Podle Rothscheinové se do akce zapojilo odhadem kolem 20 lidí z několika rodin či jako jednotlivci. "Okrašlovací spolek jarní uklízecí akci pořádá dlouhodobě, když vzniklo Ukliďme Česko, připojili jsme se k ní," uvedla Rothscheinová.

Uvedla, že se dobře uklízí, když ještě nic není zarostlé, odpadky po lidech jsou lépe vidět. Rodiny v Lednici uklízejí například cyklostezky, zámecký park a další části a okolí města. "Dnes jsme uklízeli nově vzniklou cyklostezku. Odpadky kolem ní nebyly po turistech, šlo čistě o komunální odpad, který sem hází místní. Nejvíce samozřejmě plasty, plastové lahve, plechovky od piva, ale našli jsme třeba také varnou konvici nebo koberec. Nechápu, že když už to ty lidé vezmou do ruky, proč to vyhodí zrovna tady," uvedla předsedkyně spolku.

Dobrovolníci ale našli také třeba těžkou gumovou část z bagru, kterou v místě nechali zarůst stavební dělníci. Rothscheinová uvedla, že ji zřejmě bude muset vytáhnout SUV vůz.

Jen v Jihomoravském kraji se do úklidu zapojily stovky rodin, mnohé kvůli opatřením neorganizovaně. Odpadky jednoduše sbírají tam, kam obvykle chodívají na procházky.

Místní organizátoři akce Ukliďme Česko pro dobrovolníky připravili takzvané pytlomaty, kde najdou pytle na odpad a mapku, kde je třeba nejvíce uklidit a kde nechat sesbíraný odpad. Na mapěúklidů jsou evidovány stovky takových míst.

Letos se do úklidové akce mohu zapojit rovněž běžci a při běhu sbírat odpadky. Podle organizacíBěhej lesyaRozběháme Česko, které dnešní akci zaštítily, bylo přihlášeno několik desítek takových výběhů.

Před rokem organizátoři z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko jarní hromadné úklidy republiky kvůli epidemické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu odvolali. Nicméně část lidí podle nich uklízela individuálně, řada z nich i opakovaně. O rok dříve se do jarní úklidové akce zapojilo na 65.000 dobrovolníků, kteří sesbírali 1120 tun odpadu na 2273 místech země.

