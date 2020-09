V lesích Vysočiny je málo jelenů, nejpočetnější je srnčí zvěř

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | francesco de marco / Shutterstock.com Pravidelné zjišťování stavů zvěře je podle statistiků potřebné jako ochrana před jejím vyhubením. Důležité je i kvůli tomu, aby bylo možné předcházet nekontrolovatelnému množení některých druhů a také narůstání škod způsobených zvěří v lesích nebo na polích.

V lesích Vysočiny napočítali myslivci koncem letošního března 574 jelenů, což byl jejich nejnižší počet mezi kraji v Česku. Nejpočetnější byla na Vysočině zjara srnčí zvěř, v republikovém porovnání byly její stavy čtvrté nejvyšší. Zajíců a divokých kachen měla Vysočina v porovnání s ostatními kraji v Česku třetí nejvyšší počet. Nové údaje o stavech zvěře v honitbách Vysočiny na webu zveřejnila jihlavská správa Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Jarní kmenové stavy lesní zvěře se podle ČSÚ na Vysočině v posledních dvou letech výrazněji nezměnily. Srnčí zvěře bylo v lesích letos zjara zjištěno 28 600 kusů, zajíců přes 26 600. Černé zvěře bylo podle statistiků na Vysočině zhruba 3100 kusů, ještě vyšší počty byly v šesti krajích Česka. Odstřel se na Vysočině loni zvýšil hlavně u černé zvěře.

Divokých prasat ulovili myslivci na Vysočině od loňského dubna do letošního března 15 110, podle statistik to byl nejvyšší počet za řadu let. V meziročním porovnání stoupl počet ulovených prasat zhruba o 60 procent. Podle zveřejněných dat byl od roku 2003 na Vysočině druhý nejvyšší odstřel divokých prasat v roce 2017, tehdy jich v kraji myslivci ulovili 14 560.

Snížení stavu černé zvěře na Vysočině podporuje kraj, myslivcům platí za spodní čelisti ulovených zvířat. Podle údajů kraje jsou počty divokých prasat pořád vysoké. Škodí zemědělcům a představují riziko přenosu nákazy afrického moru prasat na hospodářské chovy prasat.

V Česku bylo na konci letošního března podle statistik 60 800 kusů černé zvěře. Uloveno bylo v posledním roce skoro 240 000 divokých prasat. Největší počet, přes 40 100, jich zastřelili středočeští myslivci. Jelení zvěře bylo tento rok zjara v ČR přes 29 700 kusů. Nejvíc jelenů, přes 3200, žilo v lesích Ústeckého kraje.

