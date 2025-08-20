V Litoměřicích testují recyklaci posypového štěrku, materiál mohou znovu využít
Ze stroje padá z jedné strany jemná směs půdy a smetí, z druhé vše, co má nad dva milimetry. "V druhém kroku se z té hromady oddělí frakce 2,5 milimetru, což je štěrk používaný na posyp," uvedla vedoucí odpadového hospodářství technických služeb Veronika Kleverová.
Pulsonapěťový třídič, který vyzkoušely technické služby loni a předloni, dokázal vytřídit 80 procent štěrku. "Přetřídili jsme 500 tun, z toho jsme dostali 200 tun štěrku, takže jsme nemuseli koupit ani kilogram nového a ušetřili dalších 900 000 korun za pracovní sílu, použití techniky a podobně," uvedla Kleverová. Podle ní je největší úspora ve skládkování. Ročně smetou technické služby v Litoměřicích 630 tun z komunikací.
Do projektu recyklace se zapojila fakulta životního prostředí ústecké univerzity. Pokud by smetené štěrky obsahovaly ropné látky, lze je postříkat připraveným substrátem. "Uděláme z toho znovu zcela přírodní materiál," uvedl Martin Kubal z fakulty. Využít by se v budoucnu mohla i vytříděná jemná směs.
