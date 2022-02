V Litomyšli vznikne zemědělská biometanová stanice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | v.schlichting / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V Litomyšli na Svitavsku vznikne jedna z prvních biometanových stanic v Česku. Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů rozšíří využití bioplynu, který vyrábí ve své stanici. Nadále z něj bude vyrábět elektřinu a k tomu bude bioplyn čistit na biometan, což bude další zdroj energie. Následně ho vtlačí do plynárenské rozvodné sítě. Postaví také čerpací na stlačený zemní plyn. Investice je za 50 milionů korun, uvedla firma.

Výroby biometanu docílí technologie speciálních membrán. Biometan je kvalitativně totožný se zemním plynem, bude možné ho vtlačovat do plynové rozvodné sítě. Projekt má zajistit stabilní odběr plynu. Nová stanice na stlačený zemní plyn bude sloužit firmě k pohonu vozidel, nabídne ho i veřejnosti.

"Podobně komplexní realizace včetně instalace bezobslužné a plně automatizované CNG stanice v České republice zatím prakticky neexistuje," uvedla výkonná ředitelka společnosti Hutira green gas Monika Zitterbartová. Firma technologie zemědělské firmě dodá.

Celková investice do biometanové a CNG stanice by měla přesáhnout 50 milionů korun. Z velké části ji pokryjí dotace Evropské unie a ministerstva průmyslu a obchodu. Biometanová stanice by zároveň měla za deset let provozu zpracovat 30,6 milionu metrů krychlových bioplynu, tedy zhruba tři miliony metrů krychlových bioplynu ročně, což je roční produkce 1,7 mil metrů krychlových biometanu ročně. "Dlouhodobě se svými aktivitami snažíme o postupné ozelenění plynárenství," řekla Zitterbartová.

Česká republika podle ředitelky stojí před úkolem nahradit fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie. Zemní plyn totiž v tuzemsku pochází z fosilních zdrojů. Do určité míry je možné ho nahradit biometanem, který se získává technologickou úpravou bioplynu.

Bioplyn se vyrábí zpracováním biologicky rozložitelných materiálů v bioplynových stanicích, například kalů z čistíren odpadních vod, bioodpadů, statkových hnojiv nebo cíleně pěstovaných energetických plodin. "Takový způsob produkce bioplynu je možné pozorovat ve více než 570 bioplynových stanicích v Česku. Do současné doby se však využíval tím způsobem, že se v kogeneračních jednotkách přeměnil na elektrickou energii a teplo. Řešení v Litomyšli je tak s ohledem na využití bioplynu přelomové," řekla ředitelka.

reklama