V Mariánských Lázních se předvedlo přes sto regionálních odrůd jablek

Lázeňského festivalu jablek se dnes v Mariánských Lázních na Chebsku zúčastnily stovky lidí. Zhlédnout tam mohli přes sto druhů regionálních odrůd jablek i hrušek a ochutnat různé druhy jablečných moučníků. Podle regionálních pěstitelů byla letošní sezona na západě Čech i přes pomalý rozjezd vydařená, zjistila dnes ČTK.

"My jsme tady na západě Čech měli dost výjimečnou sezonu, kde bylo toho ovoce hodně, což je také odrazem té krásné výstavy, kterou tady máme. Jinde po republice byla ta situace o hodně horší a jsou kraje, které jsou prakticky letos bez ovoce," řekl ČTK Martin Lípa z ekologického centra Meluzína, které se stará o záchranu a opětovné rozšíření regionálních druhů ovoce.

Vzhledem k chladnějšímu jaru očekávali místní pěstitelé mnohem horší sezonu. Hodně podle nich pomohlo, když po suchých periodách přišla vlna dešťů, která úrodu v pravý čas zachránila. Ovoci svědčilo také teplo. Díky dobré úrodě se letos vyrobí také dostatek moštu.

Typická odrůda na Chebsku je například chebský zelenáč. "Je to odrůda velmi chutná i docela trvanlivá, zraje tak kolem ledna. Má velmi jemnou dužninu a příjemně nakyslou chuť. My do dneška ale nevíme, kde se tu vzala, protože nám ji přinesl jeden starý pán, našli jsme toho asi pět stromů. Bude to pravděpodobně nějaká regionální specialita," řekl Lípa.

Festival jablek v Mariánských Lázních se stal na podzim tradicí a jablka, mošty nebo výrobky z jablek lákají do lázeňské města stovky zájemců. Jedním z cílů festivalu je pak propagace právě regionálních odrůd. Místní odrůdy podle Lípy proti těm, které si lidé mohou koupit v každém supermarketu, vynikají zejména pestrou škálu chutí, tvarů i využití. Masově produkované odrůdy jsou si velice podobné, aby vyhověly chutím většiny zákazníků.

