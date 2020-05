V místě navržené přehrady Chumava se vyskytují vzácní živočichové

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Singr / Martin Singr / Ekolist.cz Přehrada Chumava má mít plochu přes 90 hektarů. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Neumětely na Berounsku nemají problém s případnou výstavbou přehrady na vodním toku Chumava. Podle starosty Luďka Kuniaka (ČSSD) je ale otázkou, zda se projekt může uskutečnit. V navrženém území se podle ochránců přírody vyskytují vzácní živočichové, řekl Kuniak. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý uvedl, že k lokalitě se negativně vyjádřilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). O záležitosti se podle Bílého bude ještě jednat.

Ministerstvo zemědělství představilo 31 území, která chce hájit pro stavbu přehrad, mezi nimi i Chumavu v povodí Berounky mezi Neumětely a Libomyšlí. Se zástupci těchto obcí byl návrh podle Bílého projednán loni 19. června na Povodí Vltavy.

Starosta Libomyšli Václav Červenka (nez.) přitom o možné výstavbě přehrady na Chumavě nevěděl. "Slyším to poprvé," řekl. Kuniak uvedl, že Neumětely na jednání zastupoval místostarosta. "My jako obec jsme s tím problém neměli. Poslední zpráva ale je, že se to snad odložilo," uvedl.

MŽP podle Bílého loni na podzim ve svém stanovisku upozornilo na významný výskyt velevruba tupého, což je celosvětově ohrožený druh sladkovodního mlže. Dále se v této lokalitě vyskytují rybka vranka obecná, rak říční, velevrub malířský, skokan štíhlého, čolek obecný, ropucha obecná a užovka obojková. Bílý uvedl, že z hlediska ministerstva životního prostředí byla lokalita negativně posouzena v návrhu, který se s pracovníky MŽP bude projednávat v závěru května. "Proto definitivní počet a výběr lokalit k navýšení generelu nebyl uzavřen," dodal mluvčí.

Přehrada Chumava má mít plochu přes 90 hektarů, podle Kuniaka by šlo zřejmě o rozliv po loukách. "Tam žádný problém není, jsou tam louky. Jestli to měl být suchý poldr, kde by se rozlila voda při přívalových deštích, tak by s tím podle mě neměl problém vůbec nikdo," dodal.

Ve středních Čechách ministerstvo navrhlo k územnímu hájení také lokality Nabdín na Kladensku a Hředle na Berounsku. Starosta Hředlí František Čermák (nez.) se k možné výstavbě přehrady nechtěl vyjadřovat. "To bych ponechal bez komentáře," řekl.

reklama