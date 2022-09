V Mnichově Hradišti loni snížili množství směsného odpadu o 21 procent. Díky svozu toho tříděného přímo od domů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Díky novému systému svozu komunálního odpadu a třídění snížilo loni Mnichovo Hradiště na Mladoboleslavsku meziročně objem směsného komunálního odpadu o 21 procent. Od června 2020 ve městě funguje svoz tříděného odpadu přímo od jednotlivých domů, takzvaný door-to-door systém. Město navíc získalo od obalové společnosti EKO-KOM 1,6 milion korun na podporu třídění, řekl ČTK za Mnichovo Hradiště Martin Weiss.

"Bylo nám zřejmé, že čím snazší třídění bude, tím bude efektivnější. Šlo také o zkrácení docházkové vzdálenosti k nádobám na tříděné odpady. Čím to mají lidé blíž, tím více totiž třídí," řekl Weiss. Motivace podle něj byla ekologická i ekonomická, město se připravuje na nárůst cen za skládkování. "Vzhledem k tomu, že likvidace směsného komunálního odpadu bude v nadcházejících letech představovat nejnákladnější položku, cílíme právě na jeho redukci," doplnil.

Město koupilo nádoby na tříděný odpad z evropské dotace a nabídlo je lidem k zapůjčení. Podle místostarosty Jana Mareše (Žijeme pro Hradiště) je do systému zapojeno zhruba 70 procent domácností. "Kdo nechtěl nebo neměl na nádoby místo, může dál využívat sběrná hnízda," doplnil.

S novým systémem město rovněž upravilo frekvenci svozů odpadu, komunální se vyváží jednou za dva týdny. "Všechny nádoby na tříděný odpad jsou vybaveny RFID čipy, které aktuálně slouží ke kontrole provedení vývozu, ale do budoucna by měly být základem pro zavedení sofistikovanějšího systému," řekl Weiss. V budoucnu by si podle něj lidé mohli například nastavovat frekvenci svozů jednotlivých druhů odpadu sami a volit buď úsporný model s delší frekvencí vývozů nebo častější vyvážení.

Obalová společnost EKO-KOM vybírá od firem uvádějících na trh obaly peníze za množství obalového materiálu, který se dostane do oběhu. Z těchto peněz část rozděluje mezi obce a města na podporu třídění podle počtu nádob na tříděný odpad. Mnichovo Hradiště ročně dostane také zhruba 150 000 korun za vytříděné suroviny, například papír, sklo a kovy. Lidé v Mnichově Hradišti platí za svoz odpadu ročně poplatek 600 korun na osobu.

reklama