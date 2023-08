V Mohavské poušti zuří požár, z Kalifornie se šíří do Nevady. Na místě vznikají i "ohnivá tornáda"

Rozsáhlý požár zuří v Mohavské poušti na jihozápadě Spojených států, oheň se šíří z Kalifornie i do sousední Nevady. Postupu plamenů nahrává horké počasí a silný vítr, píše The Guardian. Požár podle amerických úřadů postihl oblast, která je jediným místem na světě, kde roste strom juka krátkolistá, píše agentura AFP.

Požár nazývaný York Fire propukl v pátek a nyní už hoří plocha přesahující 300 kilometrů čtverečních. Na místě zasahuje 250 hasičů, plameny ale stále vůbec nejsou pod kontrolou, přiznaly tamní úřady. V neděli se oheň rozšířil do Nevady, plameny dosahují i výšky šest metrů. Kvůli požáru nebyl nikdo evakuován.

Hasiči dokonce na místě evidují "ohnivá tornáda", vzácný jev, který vzniká kombinací větru a tepla z požárů. Rotující sloupy plamenů jsou nepředvídatelné a pro hasiče extrémně nebezpečné. Mohou zanést žhavé uhlíky velmi daleko a spustit další požáry, varují úřady.

WATCH: The York Fire has spawned fire whirls in the Mojave Desert ⬇️ pic.twitter.com/N92GVqaJNi