https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-norach-u-ivancic-na-brnensku-se-ode-dneska-zabydluje-40-syslu
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V norách u Ivančic na Brněnsku se zabydluje 40 syslů

19.7.2026 01:22 | HRUBŠICE (ČTK)
Diskuse: 2
Foto | Jitka Matoušová / AOPK ČR
V norách u řeky Jihlavy v Hrubšicích u Ivančic na Brněnsku se nově zabydluje 40 syslů obecných. Do volné přírody je v pátek vypustili pracovníci z Agentury na ochranu přírody a krajiny (AOPK). Sysli do Ivančic přicestovali ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech tam ochránci přivezou ještě dalších 20 jedinců, řekla novinářům koordinátorka záchranného programu Jitka Matoušová z AOPK.
 
Sysli patří ke kriticky ohroženým druhům, ochránci je do volné přírody vypouští pravidelně. V Ivančicích jich už loni vypustili kolem 50. "Když vypustíme 20 až 30 zvířat dva roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách hodně osvědčilo. Potom nám to z těch desítek zvířat v dalších letech narostlo třeba na stovky zvířat. Doufáme, že se to tady stane taky," řekla Matoušová. Ochranáři očekávají, že jednotlivé komunity mezi sebou začnou komunikovat.

Sysly ochránci umisťují do připravených nor. Dočasně je uzavřou, aby zvířata hned neutekla. Dnes vypuštěné jedince budou ochranáři před zimou ještě vykrmovat, aby přečkali zimní spánek. Zvířata si musí také vyhrabat svůj systém nor, ve kterém zimu přečkají. U Ivančic mají podle Matoušové sysli vše, co potřebují, například nízkou trávu. O spásání přilehlých svahů a vytváření příznivých podmínek se na asi deseti hektarech stará 280 ovcí, řekl chovatel zvířat Bernard Macek.

Foto | Jitka Matoušová / AOPK ČR

Pro zvířata, která dosud trávila život v bezpečí zoologických zahrad, je život venku náročnější. "V těch odchovech jsou většinou v nějaké expozici, kde jsou trošku chráněni před predátory, hlavně před dravými ptáky," uvedla Matoušová. V přírodě jsou pro sysly hrozbou také toulavé kočky, pro malé a izolované kolonie třeba přívalové deště. Jestli populace syslů v místě klesá nebo roste, ochranáři sledují. Sysli mají čipy, v případě potřeby tak mohou zjistit, jak prospívá konkrétní jedinec.

Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy početné. Za komunismu se ale zintenzivnilo zemědělství, mnohé syslí kolonie zanikly a sysel se dostal na seznam ohrožených zvířat. Nyní jsou domovem tohoto živočišného druhu především letiště. Na jihu Moravy například v Brně-Medlánkách, ve Vyškově či v Břeclavi.

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va

vaber

19.7.2026 08:18
Jen aby to zachraňování nedopadlo jako s bobry.
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SV

Slavomil Vinkler

19.7.2026 11:20 Reaguje na vaber
Syli mají hodně nepřátel a speciální požadavky na biotop. Bobr je jak vlčák, loví ho jen vlk a biotop si upraví sám. Nemám obavy.
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