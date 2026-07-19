V norách u Ivančic na Brněnsku se zabydluje 40 syslů
Sysly ochránci umisťují do připravených nor. Dočasně je uzavřou, aby zvířata hned neutekla. Dnes vypuštěné jedince budou ochranáři před zimou ještě vykrmovat, aby přečkali zimní spánek. Zvířata si musí také vyhrabat svůj systém nor, ve kterém zimu přečkají. U Ivančic mají podle Matoušové sysli vše, co potřebují, například nízkou trávu. O spásání přilehlých svahů a vytváření příznivých podmínek se na asi deseti hektarech stará 280 ovcí, řekl chovatel zvířat Bernard Macek.
Pro zvířata, která dosud trávila život v bezpečí zoologických zahrad, je život venku náročnější. "V těch odchovech jsou většinou v nějaké expozici, kde jsou trošku chráněni před predátory, hlavně před dravými ptáky," uvedla Matoušová. V přírodě jsou pro sysly hrozbou také toulavé kočky, pro malé a izolované kolonie třeba přívalové deště. Jestli populace syslů v místě klesá nebo roste, ochranáři sledují. Sysli mají čipy, v případě potřeby tak mohou zjistit, jak prospívá konkrétní jedinec.
Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy početné. Za komunismu se ale zintenzivnilo zemědělství, mnohé syslí kolonie zanikly a sysel se dostal na seznam ohrožených zvířat. Nyní jsou domovem tohoto živočišného druhu především letiště. Na jihu Moravy například v Brně-Medlánkách, ve Vyškově či v Břeclavi.
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