V obcích Plzeňského kraje přibývá odpadu, výdaje na jeho svoz a likvidaci rostou

V obcích Plzeňského kraje přibývá komunálního odpadu, zejména plastů a obalového papíru, výdaje na jeho svoz a likvidaci tak stále rostou. Obce odpady dotují, přesto se snaží poplatky udržet. Lidé už mají vysoké výdaje kvůli inflací a cenám energií, řekl ČTK starosta Chanovic v Pošumaví s 800 obyvateli Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost).

"Zachovali jsme loňských 800 korun pro trvale žijícího obyvatele. Minimálně sedm let jsme nezdražovali," uvedl Čotek. Svozové firmy přitom od ledna zdražily, konkrétně v Chanovicích o osm procent, což bylo pod inflací. "Je to cena za svoz, likvidaci odpadu a za výkaznictví, které nám firma Marius Pedersen vede vůči odborům životního prostředí a dalším institucím," řekl.

Podle starosty není žádná obec schopna uhradit odpady z výběru poplatků od obyvatel. "Většinou to tvoří nejvíce třetinu toho, co obce platí," řekl. Chanovice platí za svoz a likvidaci odpadu 2,5 miliony korun ročně, asi 15 procent jejich ročních výdajů, a každoročně to roste. Pokud by chtěly být "na nule", museli by občané platit 3000 až 4000 korun za rok. Tam, kde odpad výrazně zdražili, lidé okamžitě přestali třídit, a obce tak platí více, protože musí najmout více lidí na úklid a pro odpad jezdí více aut, řekl.

Čotek dodal, že jsou místa, kde byl odpad zdarma, třeba Teplice a Česká Lípa, ale už tam platí 1000 Kč. "Protože je to neúnosné a nákladné. Stát obce vyčerpává nesmyslnými nařízeními, jak se co má separovat a kdesi cosi a máme s tím obrovské náklady. Například úchylné nařízení, že tráva je odpad a obce musí ve výkaznictví deklarovat, že ji zlikvidovaly předepsaným způsobem a musí za to platit," uvedl.

Největším problémem je podle Čotka plast a obrovský nárůst obalového papíru z e-shopů, kde nakupuje stále více lidí, a kolem obecních odpadových hnízd se tak hromadí nepořádek. Objem odpadu každoročně roste, za pět let několikanásobně. "Papíru je neuvěřitelné množství. Dříve jsme ho odváželi jednou za měsíc, teď jednou týdně, jinak bychom byli zaplaveni," řekl.

Chanovice podle starosty dlouhodobě uplatňují politiku vstřícnou k občanům. "Nejsme město a chceme, aby lidé cítili, že je tu obec pro ně," řekl Čotek. Obec letos nezvyšovala daň z nemovitosti, kterou má dlouhodobě na nejnižším koeficientu 1, nezdražovala nájmy ani žádné místní poplatky, za psa zůstává 50 Kč, a pouze o 4,5 procenta zhruba na 90 Kč/m3 se zvýšila cena vodného a stočného.

