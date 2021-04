V ohradě na západě Prahy jsou ode dneška k vidění koně Převalského Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Největším rizikem pro koně v ohradě je podle Bobka to, že je lidé budou krmit. Před tím ředitel zoo důrazně varoval. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Na pláni na Dívčích hradech v Praze 5 jsou k vidění čtyři klisny koně Převalského. Do výběhu je dnes odpoledne vypustili chovatelé z pražské zoologické zahrady. Během roku na místo přibude také hřebec, sdělil ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek "Smyslem projektu je, aby koně Převalského vypásali travní porost, který jsme tu vysadili, abychom tak dosáhli toho, že se tu obnoví stepní společenstva. Jedná se rovněž o oživení této historicky významné a známé lokality Dívčích hradů známé z legendy o dívčí válce. Pro nás je také důležité to, že tu bude další skupina koní, co se bude rozmnožovat," řekl ředitel zoo. Oblast by proto v budoucnu kromě čtyř klisen měl obývat také hřebec a případně i jejich mláďata. Klisny Xicara, Khamiina, Gruhne a Lana dnes do nového výběhu přijely z Dolního Dobřejova, kde má zoologická zahrada v Troji chovnou a aklimatizační stanici. Koně tam chovatelé množí a shromažďují mimo jiné před transporty do Mongolska. Největším rizikem pro koně v ohradě je podle Bobka to, že je lidé budou krmit. Před tím ředitel zoo důrazně varoval. "Ani chlebíček, ani mrkvičku. Koňům to neprospívá a může jim to způsobit velmi bolestivou smrt," řekl. Výběhy proto budou monitorované kamerami a na koně budou kromě chovatelů dohlížet další spolupracovníci zoo. Výběh koní je i proto rovněž dvojitě oplocený, aby se koně nemohli dostat až k přihlížejícím lidem. Téměř dvacetihektarová pláň na Dívčích hradech bude v budoucnu jediným místem, kde budou zájemci moci koně Převalského v Praze vidět. Stáje a výběhy koní v pražské zoo se totiž budou přestavovat. Během úprav stanoviště koní v trojské zoo budou zvířata, která ho nyní obývají, přemístěna do chovné stanice v Dolním Dobřejově. S pracemi by se podle ředitele zoo mělo začít ještě letos. Do vlastní rezervace ve volné přírodě v Praze by se v následujících letech měli podle plánů zoo přesunout také zubři evropští. Podle ředitele Bobka je nyní vytipovaná lokalita na východě Prahy. Bližší informace zatím nesdělil. Kůň Převalského je jediným divokým druhem koně, který přežil do současnosti. Jednou z institucí, která se o jeho záchranu zasloužila, je pražská zoologická zahrada. Od roku 1959 pro ně vede Mezinárodní plemennou knihu a od roku 2011 organizuje transporty koní do Mongolska, kde se tento druh vyskytuje přirozeně. Zoologická zahrada v Troji se poprvé otevřela 28. září 1931 a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Kvůli uzavření pro veřejnost, jehož důvodem je pandemie covidu-19, klesla v roce 2020 návštěvnost o 42 procent. Do zahrady loni zavítalo 851.623 návštěvníků, tedy o téměř 605.000 lidí méně než v roce 2019. Deficit příjmů pražské zoo ředitel Bobek odhaduje od začátku pandemie covidu-19 v Česku k dnešnímu dni na 133 milionů korun. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

