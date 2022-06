V okolí Mníšku pod Brdy bude kraj testovat deset vodíkových autobusů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos V případě, že se podaří plán uskutečnit, bude středočeský region jedním z prvních v ČR, kde začnou vodíkové autobusy jezdit.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Středočeský kraj plánuje v okolí Mníšku pod Brdy u Prahy testování deseti autobusů s vodíkovým pohonem. Cestující by měly začít vozit v roce 2024. Náklady na zavedení jejich provozu budou kolem 240 milionů korun, většinu částky by měly pokrýt evropské dotace. Krajští radní a zastupitelé schválili memorandum o tomto projektu, zapojí se do něj organizátor středočeské dopravy IDSK, společnost ČEZ a dopravní firma MARTIN UHER bus, uvedl mluvčí hejtmanství David Šíma.

"Autobusy chceme nasadit do oblasti Mníšku pod Brdy, kde je možné je otestovat v kopcovitém terénu a meziměstském terénu. Při výběru lokality jsme hleděli i na to, že obec podporuje bezemisní dopravu a výstavbu plničky s elektrolyzérem," uvedl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Podle něj je jedním z důvodů, proč hejtmanství spolupracuje v tomto případě se společností ČEZ, skutečnost, že je schopna nabídnout trvalou a stabilní výrobu zeleného vodíku z elektřiny produkované ve vodní elektrárně Vraný nad Vltavou, kde je výroba elektřiny bez emisí.

Nevýhodou autobusů s pohonem na vodík je jejich čtyřnásobně vyšší cena než v případě vozů s dieslovým pohonem, kdy jeden dieslový bus vyjde na pět milionů korun. Je třeba také postavit plničky a zatím chybí i dostatek dodavatelů vodíku. Výhodou jsou dotace na pořízení vodíkových autobusů, rychlé doplňování paliva, dlouhý dojezd, nízká hlučnost a vysoká životnost palivových článků.

Středočeský kraj chce jejich pořízením reagovat na změny klimatu a podporuje Zelenou dohodu pro Evropu, neboli Green Deal, která má mimo jiné zajistit účinnější využívání zdrojů. "Současně usilujeme o to, aby, když už k této transformaci ekonomiky dochází, na ní vývojově participovali i čeští výrobci a Česko tak nebylo pouze kupujícím těchto technologií, ale též jejich vývojářem," doplnil Borecký.

reklama