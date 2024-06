V Olomouci se chystá Přírodovědný jarmark. Doprovodí ho experimenty i soutěže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Efektní pokusy, soutěže i prezentace vědeckých témat doprovodí letošní ročník olomouckého Přírodovědného jarmarku s podtitulem Dotkni se vědy. Přehlídka se uskuteční v pátek ve všech prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, návštěvníkům nabídne to nejzajímavější ze světa přírodních věd. Jarmark je určen žákům základních škol, středoškolákům i veřejnosti, dveře fakulty budou otevřeny od 9:00 do 14:00, informovala její mluvčí Šárka Chovancová."Hlavním cílem Přírodovědného jarmarku je ukázat, že věda je pro žáky i studenty velmi zajímavá. Díky tomu, že se každý rok do této akce zapojují různé katedry, je jarmark pokaždé jiný, rozmanitější. Pořádáme ho před koncem školního roku kvůli tomu, že školy mají uzavřenou klasifikaci, a mohou tak využít volnějších dní k návštěvám různých vzdělávacích akcí," uvedl proděkan fakulty Ota Blahoušek.

Dvě desítky stanovišť budou zájemcům k dispozici ve všech šesti podlažích přírodovědecké fakulty na třídě 17 listopadu i na prostranství za budovou. Návštěvníci budou moci pozorovat například rychlost hoření nitrocelulózy, raketky poháněné vitamíny, přípravu kuliček do bubble tea, ale i pasti masožravých rostlin či výrobu žížal z pektinu. "Účastníci si také budou moci vyzkoušet optické experimenty, jazykové hlavolamy, tajné písmo, luštění šifer, roli programátorů, práci geologů, geografů i geoinformatiků nebo se pomocí her naučí obstarávat potravu živočichům," doplnil proděkan.

Součástí jarmarku bude od 9:30 přednáška Kristiny Nešporové a Ivany Fellnerové nazvaná Na vlastní kůži. Věnována bude stavbě a základní funkci kůže, jejím regeneračním schopnostem, příčinám stárnutí nebo paměti kůže a také tajemství komunikace kůže s mozkem. Podrobný program jarmarku najdou zájemci na stránkách fakulty.

Akce má v Olomouci dlouholetou tradici, dříve nesla název Veletrh vědy a výzkumu. Má motivovat a strhnout k zápalu pro vědu a poznání všechny návštěvníky bez rozdílu věku. Olomoucká přírodověda začala akci původně pořádat kvůli nezájmu studentů o některé studijní obory, zejména spojené s matematikou, chemií či fyzikou.

