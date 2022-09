V Olomouci začnou Ekologické dny, nabídnou besedy i jarmark s koncerty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Festivalové besedy s odborníky, vycházky či tradiční jarmark s koncerty nabídne letošní ročník Ekologických dnů v Olomouci (EDO). Festival pořadatelé znovu přesunuli z původního termínu z května na září a z olomouckého Horního náměstí do pořádajícího ekologického střediska Sluňákov. Změny si již dříve vyžádala pandemie koronaviru, příští rok by jej pořadatelé chtěli znovu vrátit do původního květnového termínu, řekl ČTK ředitel akce Michal Bartoš. Letošní ročník začíná tento pátek a potrvá do 9. října.

"Kvůli covidu jsme termín již dvakrát přesouvali. Akci plánujeme dlouho dopředu a když jsme to letos rozhodovali, nebyla ještě situace dobrá. Z obavy, že by to na jaře opět nešlo, rozhodli jsme se to nechat znovu na podzim. Příští rok bychom to chtěli už uspořádat opět na jaře," uvedl Bartoš. Letošní ročník podle něj nabízí pestrý program. "Myslím, že se nám podařil program vyšperkovat, jsou tam zásadní věci z minulých ročníků, hosté, kteří k nám přijedou, patří k těm nejlepším ve svém oboru," doplnil ředitel festivalu.

Tématem letošního ročníku je Pobyt a komunikace v uzavřených bublinách propojeného světa s podtitulem bubli*fuck. "Vždy jsme se snažili, aby náš festival nebyl pouze pro 'zelené', kteří mají přírodu jako svou práci nebo jeden z hlavních zájmů. Snažíme se toto téma nabízet napříč společností, mladým i starým lidem, vědcům, umělcům, úředníkům, učitelům...," podotkl Bartoš. Proto podle něj přehlídka nabízí diskusi na nejdůležitější společenská témata, a to napříč odbornostmi, vytváří komunikační mosty mezi uzavřenými bublinami stejně smýšlejících skupin lidí a snaží se "propíchnout stereotypy a být chvíli mezi popraskanými bublinami", doplnil k mottu festivalu Bartoš.

Letošní 32. ročník zahájí v Rajské zahradě Františka Skály koncertem známý kreslíř a muzikant Mirek Kemel se svou kapelou. Největší akcí festivalu je celodenní Edojarmark, který se uskuteční 24. září, doprovázet jej bude maraton koncertů, na kterých vystoupí Lenka Dusilová, Jana Kirschner, Tomáš Kočko & Orchestr či skupina Žamboši. Přehlídka nabídne pestrý program s výlety po stopách Bohuslava Reynka v Petrkově a Humpolci, za architekturou lázní Luhačovice či do jeskyně Býčí skála. Chybět nebudou ani výstavy či workshopy.

Závěr festivalu, který pořádá Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, nabídne nejzásadnější část EDO, a to besedy, na kterých bude například biolog a filozof Stanislav Komárek, biolog David Storch, teolog Marek Orko Vácha, biolog Petr Pokorný či religionistka Zuzana Kostićová a filozofka Alice Koubová. Do debatního večera 8. října na téma Bubliny sociálních sítí se zapojí Kateřina Smejkalová, Petr Tureček a Lenka Vochocová. Více informací lze nalézt na webu EDO.

