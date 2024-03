V Ostravě od roku 2021 přibylo 250 ptačích budek, město zajišťuje jejich opravy

Karel Zvářal 9.3.2024 05:06

Díky budkám je u nás přemajorováno, sýkora koňadra má prakticky monopol. Chělo by to generální změnu strategie, jinak ta disproporce se bude stále zvětšovat. Kolik mají v Ostravě vrabců domácích se v článku nepíše, tipuji, že téměř (či vůbec) nic. Zato ta pěnkava mě zaujala, to je zřejmě zvláště vyšlechtěná:-) Ucpávky kvůli tažným lejskům mi "starostliví" spoluobčané stále vytahují, už jsem našel jiné řešení.

Odpovědět