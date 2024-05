V Ostravě začalo fungovat krematorium pro zvířata, jediné v kraji

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Andy Thrasher / Flickr Ilustrační foto

V Ostravě začalo fungovat krematorium pro zvířata, je jediné v Moravskoslezském kraji. Po několikaměsíčním zkušebním provozu tento týden zařízení pro majitele domácích mazlíčků slavnostně otevřeli. Krematorium zvířat Ostrava vzniklo ve správní budově bývalého Dolu Alexandr v ostravské části Kunčice. Náklady byly okolo 15 milionů korun a majitelé očekávají návratnost v horizontu deseti let, řekl jeden z vlastníků Jan Šípek.Krematorium zvířat začalo v Ostravě fungovat v únoru. Od té doby zajistilo už desítky kremací. Za zpopelnění zvířete zájemce zaplatí od 2490 do 11.990 korun. Záleží na váze zvířete. Ta může být maximálně 120 kilogramů.

"V oboru zvířecího pohřebnictví podnikáme téměř deset let. Provozujeme krematorium zvířat v Praze a máme i další pobočky. Ostrava neustále toto zařízení neměla. Příprava a všechny schvalovací procesy trvaly tři roky," uvedl Šípek.

Starosta Slezské Ostravy, kam Kunčice spadají, Richard Vereš (ANO) řekl, že krematorium pro zvířata je prospěšná služba. "Každý by ji chtěl, ale nikdo krematorium nechce u svého domu," řekl. To byl podle něj také důvod, proč předchozí pokusy zařízení v Ostravě otevřít ztroskotaly. "Jsem rád, že nyní se našlo vhodné místo. V areálu bývalého dolu by snad nemělo nikomu vadit," řekl Vereš.

Šípek připustil, že v Ostravě bude zájem o jejich služby nižší než například v Praze. Přesto očekává, že poroste. "Před deseti lety to bylo něco nového. Lidé museli tehdy své zvířátko spálit v kafilérii nebo si jej zakopali na zahrádce. Dnes už jsou tyto pohřební služby po celé republice. Staly se běžnou součástí života s domácími mazlíčky," řekl.

Nejčastějším klientem krematoria zvířat jsou podle Šípka majitelé psů. "Je to dáno tím, že k pejskům si lidé vytvoří nesilnější emoční pouto. Mají je jako celoživotní parťáky. Když je pak tento parťák opustí, tak nechtějí, aby skončil průmyslově zpracovaný někde v kafilérii. Chtějí mít něco na památku. Chtějí mít urničku s popelem, kterou si nechají, zakopou na zahradě nebo rozptýlí někde na louce," řekl.

Krematorium přijímá zvířata v nepřetržitém provozu. Majitelům garantují individuální kremaci zvířete. Každé dostane při příjmu unikátní kód, který s ním dále prochází všemi procesy od uložení v chladicím boxu až po vsypání popela do vybrané urny. Navíc se každá kremace nahrává na kameru a záznam z kremace se ukládá. Z něj je patrné, o jaké zvíře šlo a že bylo v kremační peci samo.

