V ostravském zemědělském muzeu bude vinařský lis z roku 1841

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Národní zemědělské muzeum Téměř 180 let starý kládový lis muzeum získalo ze Znojemska.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní zemědělské muzeum získalo do svých sbírek vzácný vinařský lis z roku 1841. K vidění bude v nedávno otevřené pobočce muzea v ostravských Dolních Vítkovicích. ČTK to řekla mluvčí muzea Jitka Taussiková. Lis se bude i nadále využívat k lisování vína.

Téměř 180 let starý kládový lis muzeum získalo ze Znojemska. "Jedná se o jeden z posledních kládových lisů dochovaných v původní podobě i místě svého vzniku," řekla. Lis je pět metrů dlouhý, tři metry vysoký a 2,6 tuny vážící. Do ostravské expozice už byl převezen. Čeká jej restaurování do funkční podoby. "Poté bude příležitostně využíván k lisování vína během muzejních akcí, například během vinobraní," doplnila.

Kládový lis pochází z oblasti olekšovičských sklepů u obce Slup a byl vyroben v roce 1841, roku 1891 byl renovován. Původními majiteli byli Thomas a Johana Bauerovi. Poslední majitel jej získal jako dědictví po rodičích. Jeho prarodiče přišli do blízké obce Jaroslavice po druhé světové válce při osídlování pohraničí a sklep s lisem byl součástí jejich přídělu. Kládové lisy se používaly zejména na Znojemsku, vřetenové v západní části jižní Moravy.

Národní zemědělské muzeum do této chvíle takový typ lisu nemělo, vlastní pouze lisy vřetenové a kládový lis určený na ovoce. "Jsme velice rádi, že se muzeu podařilo lis získat. Kládové lisy se vyskytují už jen zcela výjimečně, většina jich je zničená, prodána v předchozích desetiletích jiným vlastníkům nebo je mají jihomoravské obce, které je většinou vystavují na návsích," řekla kurátorka Národního zemědělského muzea ve Valticích Kamila Svobodová.

reklama