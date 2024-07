V Pardubicích má padnout vzrostlý jasan kvůli podzemnímu parkovišti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kvůli modernizaci nádražní budovy v Pardubicích potřebuje Správa železnic pokácet vzrostlý jasan. Místo něj má být vjezd do podzemního parkoviště. Aktivisté postup města kritizují, podle nich bylo možné strom zachránit. ČTK to řekl Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy."Je to opět kácení stromu kvůli parkovišti a kvůli autům. Město se mohlo vyjádřit, že tam vjezd na parkoviště nebude a Správa železnic by k tomu musela najít jiné řešení. Dovolím si říct, že město vodí občany za nos," řekl Seiner. Spolek podle něj založil elektronickou petici

Město modernizovalo prostor před nádražím před několika lety, práce skončily v roce 2017, vzrostlý jasan jasanolistý tam přečkal rekonstrukci a další stromy se tam sázely. Teď jasan stojí v místě, kde chce Správa železnic stavět vjezd do podzemního parkoviště.

"Investor má platné stavební povolení na rekonstrukci budovy, nyní žádá o vydání povolení ke kácení dřeviny. Pro tuto žádost však musí ještě dodat městskému obvodu příslušné podklady, podle kterých vydá městský obvod I stanovisko," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO). Investor má čas do srpna, do té doby se politici vyjadřovat nebudou, dodal.

Správa železnic jednala o přesazení jasanu na jiné místo, ale s nejistým výsledkem, že se strom ujme. Proto raději navrhuje náhradní výsadbu jinde. "Z pohledu Správy železnic by šlo o postup s jistějším výsledkem, umožňující investovat ušetřené prostředky do větší výsadby nové zeleně nejen u nádraží, ale i jinde ve městě," řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Všechno mohlo být podle Seinera jinak, protože si městská rada v roce 2020 dala podmínku, že se jasan kácet nebude. Stojí na městských pozemcích. Později rada schválila, že se záměrem podzemních parkovišť souhlasí a jasná podmínka o tom, že se strom kácet nesmí, už ve smlouvě nebyla. "Jasan má jen projít standardním řízením o kácení," dodal Seiner.

Služební parkoviště pod nádražní halou pro zhruba 60 aut bude mít automatické zakladače, založení jednoho auta potrvá tři minuty. "Na začátku pracovní doby tam přijedou auta, budou stát na chodníku, kde chodí lidi," řekl Seiner. Místo je podle něj pro parkoviště nevhodné. Naproti nádraží má vzniknout velký obchodní a administrativní komplex, kde bude i parkování, tam by mohli lidé ze Správy železnic parkovat, dodal.

reklama