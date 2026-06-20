V Pardubicích v noci hořela skládka plastů, lidé dostali varování SMS zprávou
20.6.2026 07:48 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
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Foto | rostislavkral / Depositphotos
Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár rychle šíří směrem k nedalekém lesnímu porostu. "Z toho důvodu bylo nutné okamžitě zahájit hasební práce ze všech stran tak, aby se zabránilo dalšímu rozšíření právě k lesnímu porostu. Bylo nasazeno šest vodních proudů," uvedla Pipiš.
Dron sloužil hasičům, aby získali přesný přehled o rozsahu požáru, jeho šíření a skrytých ohniscích. Informace z dronu hasičům pomohly při koordinaci zásahu.
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