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V Pardubicích v noci hořela skládka plastů, lidé dostali varování SMS zprávou

20.6.2026 07:48 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Foto | rostislavkral / Depositphotos
Šest hasičských jednotek v noci na dnešek v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích bojovalo s požárem skládky plastů. Obyvatelům v okolí rozeslali v noci SMS zprávy s doporučením nevětrat. Hasiči nasadili také dron pro průzkum místa z výšky. Požár dostali pod kontrolu po 06:00 a krátce před 12:00 byl uhašen, informovala ČTK mluvčí hasičů Lucie Pipiš. O požáru se hasiči dověděli krátce před půlnocí.
 
"Událost se obešla bez zranění. Příčina vzniku požáru i výše vzniklé škody jsou v současné době předmětem šetření," sdělila ve 13:15 ČTK mluvčí. Podle ní požár zasáhl plochu o rozloze 20krát 30 metrů.

Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se požár rychle šíří směrem k nedalekém lesnímu porostu. "Z toho důvodu bylo nutné okamžitě zahájit hasební práce ze všech stran tak, aby se zabránilo dalšímu rozšíření právě k lesnímu porostu. Bylo nasazeno šest vodních proudů," uvedla Pipiš.

Dron sloužil hasičům, aby získali přesný přehled o rozsahu požáru, jeho šíření a skrytých ohniscích. Informace z dronu hasičům pomohly při koordinaci zásahu.

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