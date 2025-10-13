V Praze 5 se přemnožila divoká prasata, radnice zaplatí myslivcům za odstřel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V Praze 5 se letos přemnožila divoká prasata. Pohybují se i v blízkosti obytných domů například na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. Radní městské části v pondělí rozhodli, že úřad vyplatí myslivcům 1000 korun za každý ulovený kus. Příspěvkem chtějí myslivce motivovat k častějšímu a systematičtějšímu odstřelu černé zvěře. Starosta Lukáš Herold (ODS) označil situaci za neudržitelnou. Městská část o tom informovala na svém webu

Smlouvy o spolupráci Praha 5 uzavře s Mysliveckým spolkem Zličín a Mysliveckým sdružením Řeporyje. Penězi mají sloužit jako kompenzace nákladů na pohonné hmoty, převoz a zpracování zvěře. "Divoká prasata se pohybují v blízkosti obytných domů, a to už není jen otázka komfortu, ale především bezpečnosti. Věříme, že tímto krokem přispějeme k rychlejšímu snížení počtu divokých prasat v exponovaných lokalitách," uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
Doplnil, že magistrát od tohoto týdne povolil odchyt a odstřel černé zvěře na dalších nehonebních pozemcích, například v blízkosti krematoria Motol, golfu Motol, v oblasti Šmukýřky či Šalamounky. Příspěvky bude radnice vyplácet jednou za měsíc po předložení seznamu ulovených kusů, myslivecké plomby z uloveného zvířete, fotky uloveného kusu a kopie vyšetření na trichinellu.
V roce 2017 se divoká prasata přemnožila na východním okraji Prahy. Ničila zeleň i v okolí zástavby, několikrát napadla venčené psy. Město tehdy přijalo několik opatření, jejichž cílem bylo nalákat zvířata do lesů. Zavedlo také zákaz krmení v okolí zástavby a nařídilo prořezávání zarostlých pozemků. Myslivci se zaměřili primárně na odstřel bachyní, které mají ročně pět či šest mláďat.
