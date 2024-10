V Praze přibývá tlakových láhví chybně vyhozených do směsného odpadu. Jejich exploze ničí kotle spalovny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ChiccoDodiFC / Depositphotos

Městská firma Pražské služby (PSAS) se potýká s přibývajícím počtem tlakových láhví vyhozených lidmi do směsného odpadu. Láhve často explodují v kotlích ve spalovně v Malešicích a ničí je. Od května 2022, kdy je firma poprvé objevila, už musela do letošního září po explozi poškozený kotel odstavit dvacetkrát. Oprava stojí statisíce korun. ČTK to řekl mluvčí PSAS Alexandr Komarnický.Mezi odpadem objevují PSAS tlakové láhve a bomby od párty plynů, především oxidu dusného známého jako rajský plyn. Zmíněné láhve jsou nebezpečným odpadem a musí být odevzdávány na specializovaných místech. PSAS jsou městskou firmou, která má na starost svoz odpadu a provoz spalovny v Malešicích, takzvané ZEVO (zařízení pro energetické využívání odpadu).

"V květnu 2022 jsme v ZEVO Malešice objevili první ohořelou velkou tlakovou lahev. Dalších 12 měsíců byl klid, ale od června 2023 začalo explozí těchto kovových obalů přibývat. Jak loni, tak letos," uvedl Komarnický. "Za jediný týden jsou pracovníci spalovny schopni najít i zhruba 120 kusů tlakových lahví ve výstupní škváře," dodal.

V malešické spalovně jsou čtyři kotle. Výbuchy podle mluvčího poškozují především takzvané roštnice, poničily jich 104. "Kromě poškození roštnic ale došlo ve třech případech i k vyhnutí jejich drah, nebo poškození vyzdívky a poškození membránové stěny kotle," řekl Komarnický. Jedna oprava kotle podle něj vychází Pražské služby na zhruba 100 000 až 200 000 korun.

Nádoby se stlačenými plyny jsou nebezpečné kvůli vysokému tlaku uvnitř. Vlivem tepla nebo poškození mohou explodovat, způsobit vážná poranění a poničit techniku a zařízení. Rošt a kotel jsou na určitý přetlak konstruované. Pokud ale exploduje větší tlaková nádoba v nevhodné poloze, může poškodit rošt nebo stěny kotle s keramickou vyzdívkou. "Pokud by došlo k vyřazení všech kotlů ve stejný čas, musel by být veškerý směsný komunální odpad odkloněný na skládky. Tomu se snaží PSAS vyhnout," dodal Komarnický.

