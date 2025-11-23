V rakovnické lokalitě Na Studánkách vznikne ovocný sad s přibližně 200 stromy
23.11.2025 20:00 | RAKOVNÍK (ČTK)
Část stromů dá město vysadit při stejné akci také v lokalitě Bulovna, podle starosty má jít o třešně.
Město z vlastních zdrojů plánuje sázení v jírovcové aleji v Čermákových sadech v centru. Dendrologický průzkum ukázal, že 11 stromů je ve špatném stavu a mohly by být nebezpečné, uvedla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Proto je podle ní nutné je pokácet, ale obratem každý z nich nahradí nový strom.
