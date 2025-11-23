https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-rakovnicke-lokalite-na-studankach-vznikne-ovocny-sad-s-priblizne-200-stromy
V rakovnické lokalitě Na Studánkách vznikne ovocný sad s přibližně 200 stromy

23.11.2025 20:00 | RAKOVNÍK (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Dean Morley / Flickr
V rakovnické lokalitě Na Studánkách u Rakovnického potoka vznikne ovocný sad s přibližně 200 stromy. Místo bude sloužit k rekreaci, například procházkám místních. Hotovo by mělo být příští rok. Výsadbu i tříletou péči o stromy zajistí společnost, která staví obchvat Rakovník, město nebude platit nic, řekl starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS).
 
Stromy, například jabloně, firma nabídla městu, protože se podle starosty zřejmě stala chyba při objednání zeleně, kdy přímo u obchvatu budou spíše keře, nikoliv stromy. Proto společnost Froněk oslovila město, zda by nevybralo vhodné místo pro výsadbu stromů. "My jsme měli projekt na zalesnění nebo vybudování sadu Na Studánkách, kde jsme naráželi na to, že to je záplavová část v blízkosti zdrojů pitné vody," uvedl Štíbr. V záplavové oblasti není povoleno stavět, proto se zde se zelení počítalo dlouhodobě.

Část stromů dá město vysadit při stejné akci také v lokalitě Bulovna, podle starosty má jít o třešně.

Město z vlastních zdrojů plánuje sázení v jírovcové aleji v Čermákových sadech v centru. Dendrologický průzkum ukázal, že 11 stromů je ve špatném stavu a mohly by být nebezpečné, uvedla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová. Proto je podle ní nutné je pokácet, ale obratem každý z nich nahradí nový strom.

