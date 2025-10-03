https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-rekreacnim-arealu-kristyna-v-hradku-nad-nisou-budou-strilet-premnozene-ptaky
V rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou budou střílet přemnožené ptáky

3.10.2025 11:22 (ČTK)
V rekreačním areálu Kristýna v příhraničním Hrádku nad Nisou na Liberecku bojují s přemnoženými vodními ptáky. Kachny divoké a invazní husice nilské znečišťují vodu i okolí oblíbené rekreační nádrže. Úředníci teď na žádost společnosti Kristýna povolili jejich odstřel. Hrádečtí myslivci mají odstřely naplánované do konce listopadu, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková.
 
"Problémy způsobují hlavně přemnožené kachny, ale vyskytuje se tam také husice nilská, nepůvodní invazivní druh, který se do Česka dostal z Afriky. Myslivecký spolek provede odstřel každou říjnovou sobotu vždy od 5:00 do 7:00, v listopadu budou odstřely o hodinu později - od 6:00 do 8:00. Prosíme, aby se lidé v těchto dnech v ranních hodinách jezeru z důvodu vlastního bezpečí vyhnuli, nechodili tam, ani tam nevenčili psy," doplnila Jiříčková.

Jezero u hranic s Českem a Polskem je oblíbeným cílem rekreantů, v letních měsících tam míří tisíce lidí. Nádrž o rozloze 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů vznikla zatopením lignitového lomu, ve kterém se těžilo do konce 18. století. Kromě koupání láká Kristýna i vyznavače windsurfingu a jachtaře. Přes vysokou návštěvnost patří jezero v Libereckém kraji k nádržím, kde se daří v létě udržet čistou vodu. Aby tomu tak bylo i v příští sezoně, chtějí provozovatelé stavy vodních ptáků snížit, odstřely se uskutečnily už loni.

V areálu Kristýny je proto zakázané i krmení vodních ptáků. "Společnost Kristýna nás požádala o součinnost s redukcí stavů husice nilské a kachny divoké, vzhledem k tomu, že areál není honební pozemek, tak museli na Magistrátu města Liberce zažádat o výjimku, abychom my mohli na Kristýně lovit," řekl předseda hrádeckého mysliveckého spolku Jiří Jurásek.

Kachny a husice se podle Juráska loví pouze na tzv. ranním nebo večerním tahu. "Večer odlétají do polí za potravou a ráno se vracejí na vodu. Ani husa, ani kachna se nesmí střílet na vodní ploše, když sedí. Má to dva důvody - první je etický a druhý je bezpečnostní. Střílí se broky a ty se můžou od hladiny odrazit a někoho zranit," doplnil myslivec. V době odlovu bude do areálu zakázaný vstup, na bezpečnost u vodní plochy budou dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury.

LB

Lukas B.

3.10.2025 11:58
asi drobný překlep - na Kristýně se přestalo s těžbou někdy v na přelomu 60. a 70. let 20. století, na přelomu sedmdesátek a osmdesátek již bylo plně zaplaveno a jako robě na prázdninách jsem se tam často koupával. to ještě nebyl cirkus, vstupné, pláže, diskotéky...
Odpovědět

