V rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou budou střílet přemnožené ptáky
Jezero u hranic s Českem a Polskem je oblíbeným cílem rekreantů, v letních měsících tam míří tisíce lidí. Nádrž o rozloze 14 hektarů s maximální hloubkou 28 metrů vznikla zatopením lignitového lomu, ve kterém se těžilo do konce 18. století. Kromě koupání láká Kristýna i vyznavače windsurfingu a jachtaře. Přes vysokou návštěvnost patří jezero v Libereckém kraji k nádržím, kde se daří v létě udržet čistou vodu. Aby tomu tak bylo i v příští sezoně, chtějí provozovatelé stavy vodních ptáků snížit, odstřely se uskutečnily už loni.
V areálu Kristýny je proto zakázané i krmení vodních ptáků. "Společnost Kristýna nás požádala o součinnost s redukcí stavů husice nilské a kachny divoké, vzhledem k tomu, že areál není honební pozemek, tak museli na Magistrátu města Liberce zažádat o výjimku, abychom my mohli na Kristýně lovit," řekl předseda hrádeckého mysliveckého spolku Jiří Jurásek.
Kachny a husice se podle Juráska loví pouze na tzv. ranním nebo večerním tahu. "Večer odlétají do polí za potravou a ráno se vracejí na vodu. Ani husa, ani kachna se nesmí střílet na vodní ploše, když sedí. Má to dva důvody - první je etický a druhý je bezpečnostní. Střílí se broky a ty se můžou od hladiny odrazit a někoho zranit," doplnil myslivec. V době odlovu bude do areálu zakázaný vstup, na bezpečnost u vodní plochy budou dohlížet pracovníci bezpečnostní agentury.
