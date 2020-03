V rybníce Buňkov jsou opět kapři

Jarek Schindler 13.3.2020 13:59 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Kašpárku tvůj ošetřující lékař by tě měl asi poslat na léčení. Já si ale říkám, že by to byla velká škoda. Tvé komentáře dělají ekofanatismu totiž výbornou službu. Říká se ji medvědí.

