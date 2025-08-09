V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé
Zebra bezhřívá je nejohroženější formou zebry stepní, v přírodě pravděpodobně obývá již jen několik lokalit Ugandy, kde přežívá v počtu několika set kusů.
"Světový chov stojí na dvorských základech. Chov v Podkrkonoší je dodnes největší na planetě. V Safari Parku Dvůr Králové nyní žije 11 zeber bezhřívých, ve světových zahradách je to celkem 41 kusů. Za poslední rok se 'bezhřívky' rozmnožily ve třech zahradách, dvě z nich jsou v Česku, jedna na Slovensku," sdělil Šťastný.
Dvorská zoo společně se ZOO Liberec usiluje o ochranu zeber bezhřívých také přímo v Ugandě. "Cílem spolupráce liberecké zoo a Safari Parku Dvůr Králové je ovšem i stabilizace nevelké populace zeber bezhřívých v lidské péči. Ta je pojistkou pro případ, že by snahy o záchranu druhu v divočině nebyly úspěšné," uvedl Šťastný.
Zásadním krokem bylo shromáždění chovných zvířat do zahrad, které jsou ochotné co nejlépe spolupracovat na dlouhodobé udržitelnosti chovu. "Právě proto je v současnosti těžištěm chovu zeber bezhřívých Česko a Slovensko," dodal mluvčí dvorské zoo.
Dvorská zoo patří kraji a zaměřuje se na Afriku. Známá je úspěšným chovem nosorožců či žiraf. Součástí zahrady je oblíbené safari, v němž lidé ve vozidlech jedou mezi volně žijícími zvířaty. Safari založil Josef Vágner, který byl ředitelem dvorské zoo v letech 1965 až 1983. Podle safari, které Vágner inicioval, začala dvorská zoo pro celou zahradu používat nový marketingový název Safari Park Dvůr Králové.
Dvorská zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. V prvním pololetí ji navštívilo přes půl milionu lidí, což bylo na úrovni loňského roku. Za celý rok 2024 zoo zvýšila návštěvnost meziročně o 7,9 procenta na nový rekord 729 767 lidí.
