V sibiřské řece hoří látky z děravého ropovodu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ninara / Ninara / Flickr.com

Na sibiřské řece Ob u Nižněvartovska hoří ropné látky, které se do ní dostaly z poškozeného ropovodu. "Plocha požáru činí 1000 metrů čtverečních," uvedla agentura TASS. Podle ní potrvá patrně asi 12 hodin, než tyto látky úplně shoří.

Ropovod patří společnosti Siburťumeňgaz působící v Chantymansijském autonomním okruhu. Ta tvrdí, že z ropovodu unikl propan-butan a že v ohrožení nejsou ani lidé, ani příroda. Situaci nicméně podle TASS prověřuje prokuratura, která má také vyčíslit škody na životním prostředí.

Minulý měsíc soud v Krasnojarsku uložil těžební společnosti Norilsk Nickel zaplatit pokutu 146,2 miliardy rublů (asi 42,3 miliardy Kč) za škody po loňském úniku ropných látek z elektrárny u města Norilsk za polárním kruhem.

Loni v květnu z nádrže tepelné elektrárny u Norilsku uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 000 tun ropy.

