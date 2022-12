V síti E.ON klesla v listopadu spotřeba plynu meziročně skoro o čtvrtinu

Pavel Hanzl 15.12.2022 11:06

To vypadá jako velmi dobrý údaj, jenže je to za příliš vysokou cenu. Cenový regulativ funguje vždy, ale doufejme, že rychle zase cena plynu půjde dolů, poškozuje to náš průmysl a zvyšuje inflaci.

Sám jsem zvědavý co s tím udělají ty dva nové LNG terminály v Německu.

