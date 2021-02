V táborské zoo se narodila dvě mláďata zubra evropského

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Kott, Wiebke Müller / Ondřej Kott, Wiebke Müller / Zoo Tábor V zoo nyní žije 11 zubrů evropských. Tři z nich letos poputují do volné přírody, dva zamíří do středočeské rezervace v Milovicích, jeden bude žít v podobné oboře v zahraničí.

V táborské zoologické zahradě se na přelomu roku narodila dvě mláďata zubra evropského. Jde o pátý a šestý přírůstek tohoto savce v zoo. Jména pro mláďata volila veřejnost a pro samici vybrala Tatranka a pro samce Tajfun. ČTK to řekl mluvčí táborské zoologické zahrady Filip Sušanka.

"Možnost vybrat jméno nové samičce a samečkovi využilo opravdu mnoho lidí, návrhů se sešlo 718. Každý, kdo nám nějaké jméno navrhl, od nás dostane drobnou odměnu. V nejbližší době všechny budeme kontaktovat s bližšími informacemi o předání odměn," řekl Sušanka.

Táborská zoo se chovu zubra evropského intenzivně věnuje několik let. "Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je jedním z klíčových programů naší zoologické zahrady, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vhodná k vypouštění do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě," řekl majitel táborské zoo Evžen Korec.

Zubr evropský patří na světě mezi ohrožené druhy, kterým hrozí vyhynutí. Na světě podle odhadů žije přibližně 7500 kusů, ve volné přírodě je jich polovina. Pro záchranu zubrů je podle odborníků potřeba dosáhnout počtu nejméně 10 000 kusů.

