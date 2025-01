V tanzanských laboratořích používají krysy k odhalení tuberkulózy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve východoafrické Tanzanii odhalují tuberkulózu pomocí krys obrovských. Jsou levnější a spolehlivější než klasické klinické testy. Tanzanie společně s Etiopií jsou jediné dvě země, které tyto hlodavce k testování používají. Obě země zároveň patří k těm, kde je největší výskyt tuberkulózy. Neléčený člověk může nakazit deset až 15 dalších lidí. Informoval o tom server The Guardian.Krysy jsou speciálně vytrénované k tomu, aby ve vzorcích hlenu z plic a dýchacích cest rozeznaly přítomnost bakterie Mycobacterium tuberculosis (MTB), která tuberkulózu způsobuje. Mají totiž vysoce vyvinuté čichové receptory, díky nimž rozeznají chemické látky spojené s MTB, vysvětluje doktor Joseph Soka, který pracuje v laboratoři ve městě Dáresalám.

Krysy jsou v laboratoři ve skleněné ohradě s deseti dírkami. Každá z nich obsahuje vzorek hlenů. Krysy jsou zvyklé, že s pozitivním vzorkem se pojí odměna v podobě jídla, proto se rozeběhnou k těm, které obsahují MTB, a negativní vzorky ignorují. Určování pozitivních vzorků jim většinou zabere tři sekundy. Vzorky testuje minimálně pět krys, aby se potvrdila správnost diagnózy.

Tato metoda šetří čas i peníze. Jeden vzorek testovaný krysou obrovskou stojí okolo 2600 tanzanských šilinků (zhruba 27 Kč). Naopak cena za diagnózu pomocí mikroskopu se pohybuje mezi 4700 až 7000 tanzanských šilinků (48 až 72 Kč). Molekulární testy poté stojí až 42.000 tanzanských šilinků (430 Kč).

U trénování krys je nejdůležitější důvěra, uvádí jejich cvičitel Fidelis John. "Krysa musí vědět, že pro ni nepředstavuju hrozbu. Zatímco já si musím být jistý, že mě nekousne," dodal.

Nové studie také ukázaly, že tito hlodavci dokážou odhalit i velmi nízkou hladinu MTB u dětí, u kterých je diagnóza obtížná. Časté jsou případy, kdy pacientům vyšly výsledky z klasických klinických testů negativně. Teprve krysy pomohly nemoc odhalit.

V Tanzanii od roku 2015 klesl výskyt tuberkulózy o 40 procent. Odborníci věří, že je to i díky testování pomocí krys. "Moje sousedka měla příznaky tuberkulózy. Vzala jsem ji do nemocnice, kde moje podezření potvrdili. Po ní se nechala testovat celá rodina a všichni byli pozitivní. Kdyby umřeli, společnost by řekla, že to bylo kvůli čarodějnictví. Navíc jsme tím zabránili i další nákaze," řekla dobrovolnice Albertina Kisonjová.

