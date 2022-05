Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V tropickém skleníku botanické zahrady v Teplicích právě plodí chlebovník. Celé plodenství může vážit až deset kilogramů a přezdívá se mu jackfruit. V Indii ho smaží jako hranolky. Plod z botanické zahrady však poslouží zase botanikům, ČTK to řekl ředitel zahrady Petr Šíla.

Chlebovník různolistý vysadili botanici v křížovkářském záhonu. Strom patří do příbuzenstva dobře známých moruší. Plod lze koupit v obchodech s exotickým ovocem, k jídlu je určená šťavnatá část obalující semena. Toto ovoce podle Šíly obsahuje vysoký podíl sacharidů, ale i významné množství vitamínů.

Chuť zralého ovoce je kombinací jablka, ananasu, manga a banánu. Kuchyně mnoha asijských zemí používá vařený mladý jackfruit do kari, salátů nebo jako náplň do masa. V jižní Indii se jackfruit nakrájí na plátky a smaží se podobně jako hranolky. "Chlebovník různolistý má zvlášť samčí a zvlášť samičí květy na jednom jedinci. Opylování zajišťuje hmyz nebo vítr. Plody dozrávají po 80 až 160 dnech a sladké aroma udává plně zralé ovoce," uvedl kurátor zahrady Jan Ptáček.

V tropickém skleníku se pěstuje také chlebovník obecný, jehož ovoci se říká breadfruit. Dva exempláře vítají návštěvníky hned u vchodu části věnující se tichomořské oblasti. "Tento chlebovník plodil v minulém roce, avšak jediné plodenství záhy opadlo," uvedl Ptáček. Breadfruit se před konzumací peče, smaží nebo vaří. Jeho chuť je přirovnávána k bramborám nebo čerstvě upečenému chlebu.

Pokud plod chlebovníku různolistého dozraje a bude mít v sobě semena, pak je tepličtí botanici poskytnou ostatním botanickým zahradám na výměnu. "Funguje to podobně jako v zoologických zahradách se zvířaty. Také když se narodí mládě, pak putuje na výměnu do jiné zoologické zahrady. U botanických zahrad je to stejně a je nutné v tomto ohledu vzdělávat i naše návštěvníky," uvedl ředitel. V letošním roce vydala botanická zahrada video z cyklu Botanika všem, které se věnovalo právě tématu výměny semen mezi botanickými zahradami.

