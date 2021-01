V Ústeckém kraji chybí po sedmi letech sucha roční objem srážek

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com Na rozdíl od zbytku České republiky v regionu ani loni výrazněji nepršelo. "Hydrologické sucho panovalo i v celém roce 2020. Nedostatek srážek ale lidé vnímali poněkud méně než v předchozích letech, protože se v letním období vyskytla řada srážek, které sice nedostatek vody nezměnily, ale stačily zavlažit krajinu. Ta pak opticky nepůsobila jako suchá. Tráva i ve městech byla zelená," uvedl Svejkovský.

V Ústeckém kraji chybí po sedmi letech sucha více než jeden roční objem srážek. Doplnit zásoby vody může pomoci sníh. Stát počítá se stavbou přehrady Kryry na hranici Ústeckého a Středočeského kraje, letos se začne s výkupy pozemků. ČTK to řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Na rozdíl od zbytku České republiky v regionu ani loni výrazněji nepršelo. "Hydrologické sucho panovalo i v celém roce 2020. Nedostatek srážek ale lidé vnímali poněkud méně než v předchozích letech, protože se v letním období vyskytla řada srážek, které sice nedostatek vody nezměnily, ale stačily zavlažit krajinu. Ta pak opticky nepůsobila jako suchá. Tráva i ve městech byla zelená," uvedl Svejkovský.

Nedostatek srážek má dopad na množství vody v tocích i v podzemí. Zásoby vody ve sněhu byly na přelomu loňského a letošního roku podle Svejkovského prakticky nulové. Situace se změnila minulý týden, kdy začalo v Krušných horách sněžit. "Pro srovnání extrémní zima 2005/2006 vytvořila ve sněhu zásoby vody v hodnotě přesahující 600 milionů metrů krychlových," uvedl mluvčí.

Sucho spolu s přemnoženými hlodavci stálo podle severočeských zemědělců za špatnou úrodou obilí. Také pěstitelé chmele přičetli slabší loňskou úrodu suchu.

Mimo jiné právě pro závlahy chmelnic má sloužit nádrž Kryry na Lounsku. Pozemky pod ní by měly podle materiálu ministerstva zemědělství stát 365 milionů korun. "V letošním roce zahajujeme výkupy pozemků. Ty budou trvat pět let. V prosinci 2020 jsme obeslali vlastníky nemovitých věcí, kterých se budou výkupy týkat," uvedl Svejkovský. Kvůli epidemii nelze uspořádat hromadné akce, na kterých by vodohospodáři předali lidem podrobné informace a mohli s nimi diskutovat. "Každopádně s vlastníky budeme dále jednat, vysvětlovat situaci a nutnost řešení sucha," řekl mluvčí.

Povodí Ohře chystá zadání pro předprojektovou přípravu, která bude obsahovat řadu průzkumů a hodnocení celého záměru. "Budou se i navrhovat jednotlivé objekty vodního díla a modelovat na nich proudění vody," uvedl Svejkovský.

Plánovaná plocha nádrže je 124 hektarů, hráz má být vysoká 21,7 metru. Voda do přehrady by měla proudit přivaděčem z Ohře. Poblíž nádrže Kryry ve Středočeském kraji stát počítá ještě se stavbou přehrad Senomaty a Šanov.

