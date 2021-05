Ústí nad Labem vybuduje hřiště pro psy

Anežka M 18.5.2021 10:45

No jen se z toho nepotento.



Nebo vám pánové připadá lepší současný stav, kdy je hřiště pro psy prakticky všude a nikde? Ocení to i ty děti a jejich rodiče, kteří budou muset hřišť a od svých ratolestí odhánět nezodpovědné pejskaře.





Jo a asi by vás trefilo, kdybychom se zařídili jako v severských zemích, kde mají dokonce oddělená hřiště pro MALÉ a VELKÉ psy. A funguje to ke všeobecné spokojenosti všech.



Psům i dětem zdar.

