V Žabčicích mají nový kravín, který by mohl udávat trendy

Kravín, který by mohl udávat trendy, vybudovali v areálu Školního zemědělského podniku v Žabčicích na Brněnsku. Stavba za 19,5 milionu korun patří k nejmodernějším v Česku. Dobře izolovaná střecha nepustí v létě dovnitř horko, obvodové zdi chybí, jen v zimě je nahradí spuštěné plachty. V budově tak na rozdíl od běžných kravínů nemusí hučet větráky. ČTK to řekl mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána. Nová stáj nahradila jednu ze starších, která už nevyhovovala současnému pojetí welfare, tedy podmínek chovu při dobré pohodě zvířat. Přímo v Žabčicích má Školní zemědělský podnik přibližně 600 krav různých plemen s průměrnou užitkovostí asi 11.300 litrů mléka na kus a rok. "Ideální je pro krávy teplota okolo osmi až deseti stupňů. V zimě stačí spustit plachty nahrazující obvodové zdivo až při minusové venkovní teplotě," uvedl ředitel podniku Radomil Měřínský. Na projektanta měl ještě jeden speciální požadavek, a to kovové hrazení uvnitř objektu, které skot odděluje od studentů účastnících se praktické výuky. "Nová stáj je našim potřebám doslova ušitá na míru. Šlo nám o to, aby byl objekt co nejvíce přívětivý pro zhruba 70 krav a jalovic masného typu, pro který je určený. Zároveň jsme chtěli budovu postavenou technicky na úrovni tak, abychom ji mohli využívat k výuce. S výsledkem jsme velmi spokojeni. Vytvořili jsme si nejen stáj podle svých představ, ale i trend, jímž se chceme při dalším budování kravínů řídit," popsal Měřínský. Školní zemědělský podnik Žabčice hospodaří na 2334 hektarech zemědělské půdy. V chovu skotu má největší zastoupení plemeno holštýn. V roce 2017 se dokonce holštýnská kráva Kája ze žabčického podniku stala na soutěži pořádané na brněnském výstavišti nejkrásnější dojnicí České republiky.



