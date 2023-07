V Zoo Ostrava se po sedmi letech rozmnožili jedni z největších hadů světa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ostravské zoologické zahradě se po sedmileté pauze podařilo rozmnožit krajty písmenkové, které patří k největším hadům světa. Návštěvníci mohou pár těchto největších hadů Afriky vidět v expozici s převráceným světelným režimem Noční Tanganika. I krajty písmenkové totiž patří k živočichům s noční aktivitou, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

Krajty písmenkové chová ostravská zoo od roku 2011. Poprvé se podařilo mláďata odchovat v roce 2016, podruhé až letos. Páření pozorovali chovatelé několikrát opakovaně od prosince loňského roku až do letošního března, samice nakonec nakladla 22 vajec.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o velké hady, kteří dorůstají až sedmi metrů, jsou i vejce poměrně velká a na délku mají přes deset centimetrů. V přírodě kladou samice vejce do starých zvířecích nor, termitišť nebo jeskyní. Proto jsme naší samici v expozici připravili náhradní dutinu v podobě boxu, který měl snůšce zajistit vhodné podmínky, hlavně dostatek vlhkosti. Samice si ale pro nakladení vybrala jiné místo, proto jsme snůšku umístili do inkubátoru v zázemí," uvedl terarista Lucas Bono.

Na svět přišlo 19 mláďat. Mluvčí připomněla, že k prořezání kožovitého obalu slouží mláďatům takzvaný vaječný zub, který je umístěn na horním rtu hada a po čase zmizí. Čerstvě vyklubaná mláďata mají zhruba 65 centimetrů. Krajty písmenkové patří mezi agresivnější druhy a kvůli jejich velikosti v dospělosti mohou představovat pro člověka nebezpečí.

"Mláďata, která jsou od narození zcela samostatná, máme momentálně po jednom odděleně v chovných boxech v zázemí, abychom měli přehled o příjmu potravy a svlecích. První svlek proběhne zhruba do dvou týdnů a poté začneme krmit myšmi. Dospělé jedince krmíme králíky, morčaty a slepicemi, není ale výjimkou, že v přírodě jsou schopni pozřít i prase nebo gazelu,“ uvedl Bono.

Krajta písmenková váží až okolo 100 kilogramů. Mezi typické znaky patří skvrnění na těle zvířat připomínající egyptské hieroglyfy, což dalo této krajtě i české jméno. Krajta je nejedovatý škrtič, který po uchopení kořist omotá svým tělem a smyčky utáhne pokaždé, když oběť vydechuje. Ve své domovině jsou zvířata považována za škůdce a zabijáky. Loví se hlavně kvůli masu a kůži. V Červeném seznamu je zařazena v kategorii blízko ohrožení.

